Електропостачання лікарень та транспорту Львова не налагодили, - мер Садовий. ВIДЕО
У Львові наразі досі відключено деякі медичні заклади, також не працює й електротранспорт.
Про це заявив під час брифінгу мер Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я чомусь думав, що після спілкування з пані прем'єркою Свириденко, яка чітко дала меседж, дякую їй за це. Потім була розмова з в.о. міністра енергетики, подзвонив міністр Ляшко, запевнив мене 1000%, що ніхто не має права відключати медицину.
Що маємо на сьогодні? В ТМО №1 зараз відключили центр для людей, які пережили полон і тортури. Є ТМО №2. ... Це важкі хворі, які перебувають на ШВЛ. Це гематологія і пульмонологія. Зараз відключено електропостачання. Плюс трамваї бачите? Їх немає. І тролейбусів немає. Це зараз 13.35. Хоча всі мене запевнили, що електротранспорт і лікарні не будуть відключати", - зазначив він.
Що передувало?
- У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.
- 7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
- Згодом він повідомив, що подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено.
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