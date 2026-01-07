Електропостачання лікарень та транспорту Львова не налагодили, - мер Садовий. ВIДЕО

У Львові наразі досі відключено деякі медичні заклади, також не працює й електротранспорт.

Про це заявив під час брифінгу мер Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я чомусь думав, що після спілкування з пані прем'єркою Свириденко, яка чітко дала меседж, дякую їй за це. Потім була розмова з в.о. міністра енергетики, подзвонив міністр Ляшко, запевнив мене 1000%, що ніхто не має права відключати медицину.

Що маємо на сьогодні? В ТМО №1 зараз відключили центр для людей, які пережили полон і тортури. Є ТМО №2. ... Це важкі хворі, які перебувають на ШВЛ. Це гематологія і пульмонологія. Зараз відключено електропостачання. Плюс трамваї бачите? Їх немає. І тролейбусів немає. Це зараз 13.35. Хоча всі мене запевнили, що електротранспорт і лікарні не будуть відключати", - зазначив він.

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Що передувало?

У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.

7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Згодом він повідомив, що подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено.

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