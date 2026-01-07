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Електропостачання лікарень та транспорту Львова не налагодили, - мер Садовий. ВIДЕО

У Львові наразі досі відключено деякі медичні заклади, також не працює й електротранспорт.

Про це заявив під час брифінгу мер Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я чомусь думав, що після спілкування з пані прем'єркою Свириденко, яка чітко дала меседж, дякую їй за це. Потім була розмова з в.о. міністра енергетики, подзвонив міністр Ляшко, запевнив мене 1000%, що ніхто не має права відключати медицину.

Що маємо на сьогодні? В ТМО №1 зараз відключили центр для людей, які пережили полон і тортури. Є ТМО №2. ... Це важкі хворі, які перебувають на ШВЛ. Це гематологія і пульмонологія. Зараз відключено електропостачання. Плюс трамваї бачите? Їх немає. І тролейбусів немає. Це зараз 13.35. Хоча всі мене запевнили, що електротранспорт і лікарні не будуть відключати", - зазначив він.

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Що передувало?

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Автор: 

Львів (3335) Садовий Андрій (544) відключення світла (1725)
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Топ коментарі
+15
а як ти топив за зелень, забув?
ото ж сам і винен, не перекладай на інших
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07.01.2026 14:45 Відповісти
+11
вірити ZеГнидам себе не поважати
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07.01.2026 14:40 Відповісти
+6
Цей слізняк "топив" не тільки за ЗЕлень він "топив" за всіх хто приходив до влади саме тому так довго і царює у Львовві!
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07.01.2026 14:50 Відповісти

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