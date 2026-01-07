Электроснабжение больниц и транспорта Львова не налажено, – мэр Садовый. ВИДЕО

Во Львове пока отключены некоторые медицинские учреждения, также не работает и электротранспорт.

Об этом заявил во время брифинга мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я почему-то думал, что после общения с госпожой премьер Свириденко, которая четко дала месседж, спасибо ей за это. Затем был разговор с и.о. министра энергетики, позвонил министр Ляшко, заверил меня на 1000%, что никто не имеет права отключать медицину.

Что имеем на сегодня? В ТМО №1 сейчас отключили центр для людей, переживших плен и пытки. Есть ТМО №2. ... Это тяжелые больные, которые находятся на ИВЛ. Это гематология и пульмонология. Сейчас отключено электроснабжение. Плюс трамваи видите? Их нет. И троллейбусов нет. Сейчас 13.35. Хотя все меня заверили, что электротранспорт и больницы не будут отключать", - отметил он.

Читайте также: Козицкий назвал пост Садового популизмом: ОВА проверит все объекты критической инфраструктуры

Что предшествовало?

В декабре премьер Свириденко заявила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры.

7 января мэр Львова Садовый заявил, что с ночи часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Впоследствии он сообщил, что подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена.

Читайте: Похолодание может повлиять на графики отключений света, – Госэнергонадзор