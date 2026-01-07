РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13236 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
1 583 10

Электроснабжение больниц и транспорта Львова не налажено, – мэр Садовый. ВИДЕО

Во Львове пока отключены некоторые медицинские учреждения, также не работает и электротранспорт.

Об этом заявил во время брифинга мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я почему-то думал, что после общения с госпожой премьер Свириденко, которая четко дала месседж, спасибо ей за это. Затем был разговор с и.о. министра энергетики, позвонил министр Ляшко, заверил меня на 1000%, что никто не имеет права отключать медицину.

Что имеем на сегодня? В ТМО №1 сейчас отключили центр для людей, переживших плен и пытки. Есть ТМО №2. ... Это тяжелые больные, которые находятся на ИВЛ. Это гематология и пульмонология. Сейчас отключено электроснабжение. Плюс трамваи видите? Их нет. И троллейбусов нет. Сейчас 13.35. Хотя все меня заверили, что электротранспорт и больницы не будут отключать", - отметил он.

Читайте также: Козицкий назвал пост Садового популизмом: ОВА проверит все объекты критической инфраструктуры

Что предшествовало?

Читайте: Похолодание может повлиять на графики отключений света, – Госэнергонадзор

Автор: 

Львов (4694) Садовый Андрей (657) отключение света (599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
вірити ZеГнидам себе не поважати
показать весь комментарий
07.01.2026 14:40 Ответить
+4
а як ти топив за зелень, забув?
ото ж сам і винен, не перекладай на інших
показать весь комментарий
07.01.2026 14:45 Ответить
+3
телепень навіщо передавати координати де хто лікується ?
показать весь комментарий
07.01.2026 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вірити ZеГнидам себе не поважати
показать весь комментарий
07.01.2026 14:40 Ответить
телепень навіщо передавати координати де хто лікується ?
показать весь комментарий
07.01.2026 14:42 Ответить
а як ти топив за зелень, забув?
ото ж сам і винен, не перекладай на інших
показать весь комментарий
07.01.2026 14:45 Ответить
Цей слізняк "топив" не тільки за ЗЕлень він "топив" за всіх хто приходив до влади саме тому так довго і царює у Львовві!
показать весь комментарий
07.01.2026 14:50 Ответить
так, було (2011, АР Крим, дача яника-овоча)

показать весь комментарий
07.01.2026 14:54 Ответить
Тим самим садовив сам визнав свою некомпетентність,нікчемність,непотрібність як мер.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:49 Ответить
злодій він
та був злодієм завжди
показать весь комментарий
07.01.2026 14:49 Ответить
Ударів у відповідь по енергетиці россійських нацистів можно традиційно не чекати. Нема політичного рішення на банковій.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:49 Ответить
Шо це він розкукарікався, вибори ?
показать весь комментарий
07.01.2026 14:58 Ответить
Неужели ещё и в квартирах начались перебой с электричеством? Может ещё и с водой перебои или отоплением? Ужас что твориться. Трамваи стали. Беспредел.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:13 Ответить
 
 