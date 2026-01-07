Російська атака на Запоріжжя: жителям радять обмежити користування мобільним зв’язком

У Запоріжжі сталося масштабне відключення електроенергії через російську атаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фахівці енергетичної компанії вже працюють над відновленням та стабілізацією системи. Водопостачання та лікарні переведені на генератори, а критична інфраструктура функціонує.

Станом на 23:10 у місті запущено 120 пунктів незламності, де мешканці можуть отримати допомогу та зарядити пристрої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ввечері 7 січня запустила ударні дрони по Україні (оновлено)

Дії енергетиків та критична інфраструктура

Наразі фахівці Облернерго працюють над з’ясуванням характеру пошкоджень та стабілізацією системи.

Просимо зберігати спокій. Разом – все подолаємо", – зазначили в "Запоріжжяобленерго".

Водночас Укрзалізниця повідомила про оперативне реагування на знеструмлення:

усі поїзди переходять на резервну теплотягу,

засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервного живлення,

вокзали заживлені від генераторів,

у пунктах незламності доступні гарячий чай, зарядки та Starlink.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До погодинних відключень можуть додати ще одну чергу через сильні морози, - "Укренерго"

Проблеми мобільного зв’язку та рекомендації

Через масштабне відключення мобільний зв’язок працює в аварійному режимі. Базові станції переведені на акумуляторні батареї, яких вистачить приблизно на 8 годин. Оператори спільно з місцевою владою розгортають генератори для збереження зв’язку.

Мешканців закликають обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби та використовувати національний роумінг, GPON або інтернет-месенджери. Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку, - написав у Телеграмі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також він додав, що через знеструмлення у місті не чути сигнал повітряної тривоги. У разі повітряної загрози, містян через гучномовці інформуватиме патрульна поліція Запорізької області.

Читайте: Росія вдвічі збільшила кількість ударів по портах України, – Мінгромад

Раніше ми повідомляли, що через російську атаку по енергетичній інфраструктурі ввечері 7 січня блекаут стався і на Дніпропетровщині.

Через масове знеструмлення у Дніпрі повністю припинив роботу метрополітен, змусивши персонал рятувати пасажирів із підземних пасток. Влада регіону повідомляє про зупинку ключових об’єктів інфраструктури, що безпосередньо загрожує стабільному водопостачанню великих районів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі після атаки російських БпЛА можливі серйозні аварійні вимкнення світла, - Вілкул