Російська атака на Запоріжжя: жителям радять обмежити користування мобільним зв’язком
У Запоріжжі сталося масштабне відключення електроенергії через російську атаку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Фахівці енергетичної компанії вже працюють над відновленням та стабілізацією системи. Водопостачання та лікарні переведені на генератори, а критична інфраструктура функціонує.
Станом на 23:10 у місті запущено 120 пунктів незламності, де мешканці можуть отримати допомогу та зарядити пристрої.
Дії енергетиків та критична інфраструктура
Наразі фахівці Облернерго працюють над з’ясуванням характеру пошкоджень та стабілізацією системи.
Просимо зберігати спокій. Разом – все подолаємо", – зазначили в "Запоріжжяобленерго".
Водночас Укрзалізниця повідомила про оперативне реагування на знеструмлення:
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усі поїзди переходять на резервну теплотягу,
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засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервного живлення,
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вокзали заживлені від генераторів,
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у пунктах незламності доступні гарячий чай, зарядки та Starlink.
Проблеми мобільного зв’язку та рекомендації
Через масштабне відключення мобільний зв’язок працює в аварійному режимі. Базові станції переведені на акумуляторні батареї, яких вистачить приблизно на 8 годин. Оператори спільно з місцевою владою розгортають генератори для збереження зв’язку.
Мешканців закликають обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби та використовувати національний роумінг, GPON або інтернет-месенджери. Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку, - написав у Телеграмі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Також він додав, що через знеструмлення у місті не чути сигнал повітряної тривоги. У разі повітряної загрози, містян через гучномовці інформуватиме патрульна поліція Запорізької області.
Раніше ми повідомляли, що через російську атаку по енергетичній інфраструктурі ввечері 7 січня блекаут стався і на Дніпропетровщині.
Через масове знеструмлення у Дніпрі повністю припинив роботу метрополітен, змусивши персонал рятувати пасажирів із підземних пасток. Влада регіону повідомляє про зупинку ключових об’єктів інфраструктури, що безпосередньо загрожує стабільному водопостачанню великих районів.
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