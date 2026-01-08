УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14415 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
4 879 11

РФ ввечері 7 січня запустила ударні дрони по Україні (оновлено)

Росія атакує україну шахедами 7 січня

Увечері в середу, 7 січня, війська РФ здійснили запуск ударних безпілотників у напрямку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на дані Повітряних сил Збройних сил України.  Сили ППО приведені у підвищену готовність для відбиття загрози.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих БпЛА

О 19:00 - повідомлялося про БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.

О 19:16 -  БпЛА з півдня курсом на м.Запоріжжя.

О 19:32 - розвідувальний БпЛА противника на півдні Миколаївщини. Залучено засоби для його збиття.

О 19:44 - БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 20:35 - БпЛА курсом на Краматорськ

О 20:39 - група БпЛА з ТОТ Херсонщини, курс північно-західний.

Оновлена інформація

О 20:55 - БпЛА на Херсонщині, курс північний, вектор м.Кривий Ріг.

О 21:01 - безпілотники на Сумщині, повз Хотінь.

О 21:15 - БпЛА з півдня на Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 21:27 - БпЛА зі сходу на Кривий Ріг.

О 22:15 - пуски КАБ на Донеччину.

О 22:22 - пуски КАБ на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 22:49 -  загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

О 23:04 - БпЛА зі сходу на Кривий Ріг.

О 23:07 - БпЛА з півдня на м.Запоріжжя.

О 23:10 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 23:11 - пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:36 - група БпЛА курсом на м.Дніпро з південно-західного напрямку

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте: Росія атакувала Дніпро дронами: семеро постраждалих, серед них двоє дітей

Автор: 

безпілотник БпЛА (6126) обстріл (35213) атака (1852) дрони (8735) Шахед (2347)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Це ще раз показує яки в ху.... лостані віруючи. Що їхнє ху....ло, що попи, що холопи. Сьогодні у них Різдво Христове і вони все одно вбивають людей. А попи ще молитви читають прославляючи убивць, порушуючи всі Закони Божі. Мабуть не даремно кабздон їх чекає
показати весь коментар
07.01.2026 21:50 Відповісти
+3
Фальшиве Різдво. День починає прибавляти 25 грудня, а не 7 січня.
показати весь коментар
07.01.2026 23:25 Відповісти
+1
Допоки не вбють рашиського варвара терориста путіна,цей жах не припинится варва хоче крові ,тому спец. служби мали ліквідувати цю рашиську погань.
показати весь коментар
07.01.2026 21:08 Відповісти

Завантаження...

 
 