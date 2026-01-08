РФ ввечері 7 січня запустила ударні дрони по Україні (оновлено)

Увечері в середу, 7 січня, війська РФ здійснили запуск ударних безпілотників у напрямку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на дані Повітряних сил Збройних сил України. Сили ППО приведені у підвищену готовність для відбиття загрози.

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Рух ворожих БпЛА

О 19:00 - повідомлялося про БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.

О 19:16 - БпЛА з півдня курсом на м.Запоріжжя.

О 19:32 - розвідувальний БпЛА противника на півдні Миколаївщини. Залучено засоби для його збиття.

О 19:44 - БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 20:35 - БпЛА курсом на Краматорськ

О 20:39 - група БпЛА з ТОТ Херсонщини, курс північно-західний.

Оновлена інформація

О 20:55 - БпЛА на Херсонщині, курс північний, вектор м.Кривий Ріг.

О 21:01 - безпілотники на Сумщині, повз Хотінь.

О 21:15 - БпЛА з півдня на Кривий Ріг.

Оновлена інформація

О 21:27 - БпЛА зі сходу на Кривий Ріг.

О 22:15 - пуски КАБ на Донеччину.

О 22:22 - пуски КАБ на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 22:49 - загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

О 23:04 - БпЛА зі сходу на Кривий Ріг.

О 23:07 - БпЛА з півдня на м.Запоріжжя.

О 23:10 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 23:11 - пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:36 - група БпЛА курсом на м.Дніпро з південно-західного напрямку

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що ввечері 7 січня російські війська кілька разів атакували Запоріжжя, унаслідок чого є руйнування.

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