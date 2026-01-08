РФ ввечері 7 січня запустила ударні дрони по Україні (оновлено)
Увечері в середу, 7 січня, війська РФ здійснили запуск ударних безпілотників у напрямку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на дані Повітряних сил Збройних сил України. Сили ППО приведені у підвищену готовність для відбиття загрози.
Рух ворожих БпЛА
О 19:00 - повідомлялося про БпЛА з півночі курсом на Кривий Ріг.
О 19:16 - БпЛА з півдня курсом на м.Запоріжжя.
О 19:32 - розвідувальний БпЛА противника на півдні Миколаївщини. Залучено засоби для його збиття.
О 19:44 - БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Кривий Ріг.
Оновлена інформація
О 20:35 - БпЛА курсом на Краматорськ
О 20:39 - група БпЛА з ТОТ Херсонщини, курс північно-західний.
Оновлена інформація
О 20:55 - БпЛА на Херсонщині, курс північний, вектор м.Кривий Ріг.
О 21:01 - безпілотники на Сумщині, повз Хотінь.
О 21:15 - БпЛА з півдня на Кривий Ріг.
Оновлена інформація
О 21:27 - БпЛА зі сходу на Кривий Ріг.
О 22:15 - пуски КАБ на Донеччину.
О 22:22 - пуски КАБ на Дніпропетровщину.
Оновлена інформація
О 22:49 - загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
О 23:04 - БпЛА зі сходу на Кривий Ріг.
О 23:07 - БпЛА з півдня на м.Запоріжжя.
О 23:10 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 23:11 - пуски КАБ на Запоріжжі.
О 23:36 - група БпЛА курсом на м.Дніпро з південно-західного напрямку
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що ввечері 7 січня російські війська кілька разів атакували Запоріжжя, унаслідок чого є руйнування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль