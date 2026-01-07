РУС
Новости Атака беспилотников
РФ вечером 7 января запустила ударные дроны по Украине (обновлено)

Россия атакует Украину шахидами 7 января

Вечером в среду, 7 января, войска РФ осуществили запуск ударных беспилотников в направлении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Силы ПВО приведены в повышенную готовность для отражения угрозы.

Движение вражеских БПЛА

Движение вражеских БПЛА

В 19:00 - сообщалось о БПЛА с севера курсом на Кривой Рог.

В 19:16 - БПЛА с юга курсом на г. Запорожье.

В 19:32 - разведывательный БПЛА противника на юге Николаевской области. Привлечены средства для его сбивания.

В 19:44 - БПЛА с юго-восточного направления курсом на Кривой Рог.

Обновленная информация

В 20:35 - БПЛА курсом на Краматорск

В 20:39 - группа БПЛА из ВОТ Херсонщины, курс северо-западный.

Обновленная информация

В 20:55 - БПЛА в Херсонской области, курс северный, вектор - г.Кривой Рог.

В 21:01 - беспилотники на Сумщине, около Хотини.

В 21:15 – БПЛА с юга на Кривой Рог.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Россия атаковала Днепр дронами: семеро пострадавших, среди них - двое детей

Автор: 

беспилотник (4710) обстрел (31203) атака (888) дроны (5917) Шахед (1795)
Допоки не вбють рашиського варвара терориста путіна,цей жах не припинится варва хоче крові ,тому спец. служби мали ліквідувати цю рашиську погань.
07.01.2026 21:08 Ответить
Це ще раз показує яки в ху.... лостані віруючи. Що їхнє ху....ло, що попи, що холопи. Сьогодні у них Різдво Христове і вони все одно вбивають людей. А попи ще молитви читають прославляючи убивць, порушуючи всі Закони Божі. Мабуть не даремно кабздон їх чекає
07.01.2026 21:50 Ответить
 
 