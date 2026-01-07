РФ вечером 7 января запустила ударные дроны по Украине (обновлено)

Вечером в среду, 7 января, войска РФ осуществили запуск ударных беспилотников в направлении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Силы ПВО приведены в повышенную готовность для отражения угрозы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских БПЛА

В 19:00 - сообщалось о БПЛА с севера курсом на Кривой Рог.

В 19:16 - БПЛА с юга курсом на г. Запорожье.

В 19:32 - разведывательный БПЛА противника на юге Николаевской области. Привлечены средства для его сбивания.

В 19:44 - БПЛА с юго-восточного направления курсом на Кривой Рог.

Обновленная информация

В 20:35 - БПЛА курсом на Краматорск

В 20:39 - группа БПЛА из ВОТ Херсонщины, курс северо-западный.

Обновленная информация

В 20:55 - БПЛА в Херсонской области, курс северный, вектор - г.Кривой Рог.

В 21:01 - беспилотники на Сумщине, около Хотини.

В 21:15 – БПЛА с юга на Кривой Рог.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что вечером 7 января российские войска несколько раз атаковали Запорожье, в результате чего есть разрушения.

Читайте: Россия атаковала Днепр дронами: семеро пострадавших, среди них - двое детей