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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Оккупанты нанесли удар по Запорожью: поврежден торговый объект. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 января, вечером российские войска несколько раз атаковали Запорожье, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Взрывы, которые могли слышать запорожцы, - это вражеская атака на один из районов города.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако атака продолжается - жителям громад, где объявлена тревога, следует оставаться в безопасных местах", - написал он.

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Повреждения

Позже враг снова нанес удар по Запорожью. В результате атаки поврежден торговый объект.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Последствия атаки

Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье
Атака на Запорожье

Автор: 

Запорожье (3041) обстрел (33842) Запорожская область (4607)
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