Оккупанты нанесли удар по Запорожью: поврежден торговый объект. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 января, вечером российские войска несколько раз атаковали Запорожье, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Взрывы, которые могли слышать запорожцы, - это вражеская атака на один из районов города.



К счастью, обошлось без пострадавших. Однако атака продолжается - жителям громад, где объявлена тревога, следует оставаться в безопасных местах", - написал он.

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Повреждения

Позже враг снова нанес удар по Запорожью. В результате атаки поврежден торговый объект.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Последствия атаки























