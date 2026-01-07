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Оккупанты нанесли удар по Запорожью: поврежден торговый объект. ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 января, вечером российские войска несколько раз атаковали Запорожье, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Взрывы, которые могли слышать запорожцы, - это вражеская атака на один из районов города.
К счастью, обошлось без пострадавших. Однако атака продолжается - жителям громад, где объявлена тревога, следует оставаться в безопасных местах", - написал он.
Повреждения
Позже враг снова нанес удар по Запорожью. В результате атаки поврежден торговый объект.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Последствия атаки
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