Авиаудар по Пологовскому району: ранены четыре человека, среди них дети
Четыре человека, среди которых двое детей, получили ранения вследствие вражеской атаки на Пологовский район. Российские войска применили управляемую авиабомбу по селу Никольское.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Никольскому, разрушив дом и повредив автомобиль.
Поранены четыре человека - 42-летний мужчина, 38-летняя женщина и двое детей - девочка 10 лет и мальчик 7 лет.
Всем раненым оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина погиб вследствие вражеской атаки на Запорожье.
