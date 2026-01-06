Рашисты атаковали FPV-дроном авто полиции на Запорожье: ранены трое правоохранителей
Российские оккупанты атаковали полицейскую машину на Запорожье, в результате чего были ранены правоохранители.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Захватчики атаковали служебный автомобиль FPV-дроном. В это время правоохранители двигались по автодороге в Воздвижевке.
"В результате атаки ранены три человека - 46-летний и 29-летний мужчины и 41-летняя женщина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий06.01.2026 11:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль