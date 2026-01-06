Рашисты атаковали FPV-дроном авто полиции на Запорожье: ранены трое правоохранителей

Российские оккупанты атаковали полицейскую машину на Запорожье, в результате чего были ранены правоохранители.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Захватчики атаковали служебный автомобиль FPV-дроном. В это время правоохранители двигались по автодороге в Воздвижевке.

"В результате атаки ранены три человека - 46-летний и 29-летний мужчины и 41-летняя женщина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

