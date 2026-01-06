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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти атакували FPV-дроном авто поліції на Запоріжжі: поранено трьох правоохоронців

Росіяни вдарили FPV-дроном по авто поліції на Запоріжжі: є поранені

Російські окупанти атакували авто поліції на Запоріжжі, внаслідок чого поранено правоохоронців.

Про це поінформував глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Загарбники атакували службове авто FPV-дроном. В цей час правоохоронці рухалися по автодорозі у Воздвижівці.

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"Внаслідок атаки поранені троє людей - 46-річний та 29-річний чоловіки та 41-річна жінка. Їм надається уся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

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