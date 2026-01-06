Рашисти атакували FPV-дроном авто поліції на Запоріжжі: поранено трьох правоохоронців
Російські окупанти атакували авто поліції на Запоріжжі, внаслідок чого поранено правоохоронців.
Про це поінформував глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Загарбники атакували службове авто FPV-дроном. В цей час правоохоронці рухалися по автодорозі у Воздвижівці.
"Внаслідок атаки поранені троє людей - 46-річний та 29-річний чоловіки та 41-річна жінка. Їм надається уся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
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