У Росії після атаки дронів горить нафтобаза в Липецькій області. ВIДЕО

У ніч 6 січня безпілотники атакували Липецьку область РФ, виникла пожежа на нафтобазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Як зазначають місцеві мешканці, у місті Усмань уночі пролунала серія вибухів. Невдовзі після цього на території нафтобази спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор області Ігор Артамонов підтвердив атаки БпЛА. Та заявив, що уламки впали на промисловий об'єкт, через що виникла пожежа.

Відео займання опублікували очевидці в соціальних мережах. На кадрах видно інтенсивне горіння та стовпи вогню над промисловим об’єктом.

Що відомо про нафтобазу в Усмані?

Нафтобаза "Усманська" - це великий логістичний об’єкт у Липецькій області Росії, що належить підприємству ТОВ "Усманська нафтобаза".

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Вона використовується для зберігання й перевалки нафтопродуктів, оптового продажу пального та транспортування його автотранспортом.

Нафтобаза в Усмані є транспортно-логістичною точкою у середині Росії, важливою для постачання пального в регіоні.

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