В России после атаки дронов горит нефтебаза в Липецкой области. ВИДЕО

В ночь на 6 января беспилотники атаковали Липецкую область РФ, возник пожар на нефтебазе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечают местные жители, в городе Усмань ночью прогремела серия взрывов. Вскоре после этого на территории нефтебазы вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор области Игорь Артамонов подтвердил атаки БПЛА. Он заявил, что обломки упали на промышленный объект, из-за чего возник пожар.

Видео возгорания опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно интенсивное горение и столбы пламени над промышленным объектом.

Что известно о нефтебазе в Усмане?

Нефтебаза "Усманская" - это крупный логистический объект в Липецкой области России, принадлежащий предприятию ООО "Усманская нефтебаза".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили о якобы сбитых более 130 беспилотниках

Она используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, оптовой продажи топлива и транспортировки его автотранспортом.

Нефтебаза в Усмане является транспортно-логистической точкой в центре России, важной для поставки топлива в регионе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Липецкую область РФ: горит завод с военной продукцией. ВИДЕО+ФОТО