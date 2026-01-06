РУС
В России после атаки дронов горит нефтебаза в Липецкой области. ВИДЕО

В ночь на 6 января беспилотники атаковали Липецкую область РФ, возник пожар на нефтебазе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечают местные жители, в городе Усмань ночью прогремела серия взрывов. Вскоре после этого на территории нефтебазы вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор области Игорь Артамонов подтвердил атаки БПЛА. Он заявил, что обломки упали на промышленный объект, из-за чего возник пожар.

Видео возгорания опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно интенсивное горение и столбы пламени над промышленным объектом.

Что известно о нефтебазе в Усмане?

Нефтебаза "Усманская" - это крупный логистический объект в Липецкой области России, принадлежащий предприятию ООО "Усманская нефтебаза".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ заявили о якобы сбитых более 130 беспилотниках

Она используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, оптовой продажи топлива и транспортировки его автотранспортом.

Нефтебаза в Усмане является транспортно-логистической точкой в центре России, важной для поставки топлива в регионе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Липецкую область РФ: горит завод с военной продукцией. ВИДЕО+ФОТО

+8
Ранок починається добре))))) смерть російській *********)))))
06.01.2026 07:01 Ответить
+7
• Стерлітамак. Місцеві повідомляють, що атакований АТ «Стерлітамакський нафтохімічний завод», більше 6 прильотів.

• Усмань. Липецька область, горить нафтобаза.

• Пенза. Повідомляють про атаку на Державний підшипниковий завод.
06.01.2026 07:20 Ответить
+5
В мене мрія, щоб на красній площаді покурили...і так гарно, щоб пів мацкви до кабздона..
06.01.2026 07:10 Ответить
Ранок починається добре))))) смерть російській *********)))))
06.01.2026 07:01 Ответить
"Доброго ранку! Ми - з України...".
06.01.2026 07:30 Ответить
Нічого кацапам курити де попало. Особливо на Усранській нафтобазі.
06.01.2026 07:05 Ответить
В мене мрія, щоб на красній площаді покурили...і так гарно, щоб пів мацкви до кабздона..
06.01.2026 07:10 Ответить
Не тільки у вас. Ця мрія обов'язково збудеться.
06.01.2026 07:29 Ответить
Колись один чоловік, який прожив у Росії тривалий період, та повернувся, на старість, в Україну, сказав: "Настане час - і вони прийдуть до нас просить шматка хліба... Але тканини для того , щоб пошить торби, для цих шматків, у них уже не буде...".
06.01.2026 07:33 Ответить
Гарно горить, видно здалеку! Добра ноаина під каву!
06.01.2026 07:19 Ответить
• Стерлітамак. Місцеві повідомляють, що атакований АТ «Стерлітамакський нафтохімічний завод», більше 6 прильотів.

• Усмань. Липецька область, горить нафтобаза.

• Пенза. Повідомляють про атаку на Державний підшипниковий завод.
06.01.2026 07:20 Ответить
💥 «Именно дрон ***ул. Не может быть такого. Пи*дец. А если бы в наше окно ***уло?» - в Твері дрон денацифікувал багатоповерхівку врізавшись в 9 поверх. Як результат, мінус кацап і відчуття «результатів сво» у сусідів.
06.01.2026 07:22 Ответить
відчуття «результатів сво» кацапам під каву
06.01.2026 07:42 Ответить
Ух, аж сама нефтебаза! Потужно!
06.01.2026 08:06 Ответить
Так, потужно.
Територія росії, як "свєрхдєржави", має бути абсолютно захищена від будь-яких атак з боку "скакуасов". Починаючи з непробивних поясів ППО/РЕБ, і закінчуючи вказівкою підконтрольній агентурі на корню прєсєкать любиє поползновєнія.
06.01.2026 08:23 Ответить
грійтеся..пдорі йбні
06.01.2026 08:34 Ответить
ліпєцкая фабріка
06.01.2026 08:43 Ответить
 
 