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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Липецкую область РФ: горит завод с военной продукцией. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 4 января в Ельке Липецкой области РФ после атаки дронов вспыхнул пожар на заводе "Энергия", который производит продукцию для оборонной промышленности страны-агрессора.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали атаки

На опубликованных кадрах можно увидеть, как после атаки над заводом поднимается дым.

В Липецкой области после удара дронов горит завод

Телеграм-канал Exilenova+ сообщает о "многочисленных попаданиях" дронов в цеха завода "Энергия". В свою очередь губернатор Липецкой области сообщил, что в регионе действует "красный уровень угрозы БПЛА".

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Завод производит продукцию для ВПК

Как сообщает Astra, завод "Энергия" специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в секторах оборонной промышленности, гражданской авиации, морского транспорта и энергетики.

В Липецкой области после удара дронов горит завод

В частности, предприятие производит аккумуляторы, в том числе для БПЛА, а также батареи для авиации и флота.

Смотрите также: Липецкую область РФ ночью массированно атаковали БПЛА. В регионе был объявлен "красный уровень опасности". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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