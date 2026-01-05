Дроны атаковали Липецкую область РФ: горит завод с военной продукцией. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 4 января в Ельке Липецкой области РФ после атаки дронов вспыхнул пожар на заводе "Энергия", который производит продукцию для оборонной промышленности страны-агрессора.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали атаки

На опубликованных кадрах можно увидеть, как после атаки над заводом поднимается дым.

Телеграм-канал Exilenova+ сообщает о "многочисленных попаданиях" дронов в цеха завода "Энергия". В свою очередь губернатор Липецкой области сообщил, что в регионе действует "красный уровень угрозы БПЛА".

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Завод производит продукцию для ВПК

Как сообщает Astra, завод "Энергия" специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в секторах оборонной промышленности, гражданской авиации, морского транспорта и энергетики.

В частности, предприятие производит аккумуляторы, в том числе для БПЛА, а также батареи для авиации и флота.

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