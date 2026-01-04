Дрони атакували Липецьку область РФ: горить завод із військовою продукцією. ВІДЕО+ФОТО
Ввечері 4 січня у Єльці Липецької області РФ після атаки дронів спалахнула пожежа на заводі "Енергія", який виробляє продукцію для оборонної промисловості країни-агресора.
Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі атаки
На опублікованих кадрах можна побачити, як після атаки над заводом здіймається дим.
Телеграм-канал Exilenova+ повідомляє про "чисельні влучання" дронів у цехи заводу "Енергія". Своєю чергою губернатор Липецької області повідомив, що в регіоні діє "червоний рівень загрози БпЛА".
Завод виготовляє продукцію для ВПК
Як повідомляє Astra, завод "Енергія" спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується в секторах оборонної промисловості, цивільної авіації, морського транспорту та енергетики.
Зокрема, підприємство виготовляє акумулятори, зокрема для БпЛА, а також батареї для авіації та флоту.
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