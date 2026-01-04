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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У РФ заявили про нібито збиття понад 130 безпілотників

Дрони атакували 10 регіонів РФ

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 4 січня російська ППО нібито збила 90 БпЛА, а вранці – ще 42.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.

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Нічна атака безпілотників

Так, у МО РФ заявив, що упродовж минулої ночі в період з 23:30 мск 3 січня до 7:00 мск 4 січня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 90 нібито українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Зазначається, що збито БпЛА:

  • 37 – над територією Брянської області,
  • 22 – над територією Курської області,
  • 11 – над територією Калузької області,
  • 11 – над територією Московського регіону, зокрема три БПЛА, які летіли на Москву,
  • 4 – над територією Тульської області,
  • 2 – над територією Воронезької області,
  • 1 – над територією Бєлгородської області,
  • 1 – над територією Ростовської області,
  • 1 – над територією Орловської області.

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Ранкова атака БпЛА

"У період з 7.00 мск до 9.00 мск черговими засобами ППО перехоплено та знищено 42 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - - заявили в МО РФ.

Зокрема, знищено:

  • 12 БпЛА – над територією Рязанської області,
  • 11 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
  • 6 БпЛА – над територією Воронезької області,
  • 4 БпЛА – над територією Курської області,
  • 4 БпЛА – над територією Липецької області,
  • 2 БпЛА – над територією Тульської області,
  • 1 БпЛА – над територією Орловської області,
  • 1 БпЛА – над територією Калузької області,
  • 1 БпЛА – над територією Тамбовської області.

Також дивіться: У грудні Україна встановила рекорд ударів по енергетичних об’єктах Росії, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник БпЛА (6119) росія (70877) Міноборони рф (748)
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Топ коментарі
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А чому не повідомлять ---скільки не збито? Якщо 300 прилетіло,а збито 90---то це відмінний результат !!
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04.01.2026 13:11 Відповісти
+1
Столько отродясь не было, бо миндичи старались.
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04.01.2026 13:13 Відповісти
+1
А що тут дивного -- зараз у московитів ціла декада свят й стільки файєруворків літає у повітрі - стільки бажаючих познімати усе це так би мовити "з повітря" !!! Не впевненний , що саме що їх міністерство нападу це й організувала -- дронопад вісільних квадрокоптерів !!!
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04.01.2026 13:19 Відповісти

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