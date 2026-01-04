У РФ заявили про нібито збиття понад 130 безпілотників
Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 4 січня російська ППО нібито збила 90 БпЛА, а вранці – ще 42.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.
Нічна атака безпілотників
Так, у МО РФ заявив, що упродовж минулої ночі в період з 23:30 мск 3 січня до 7:00 мск 4 січня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 90 нібито українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.
Зазначається, що збито БпЛА:
- 37 – над територією Брянської області,
- 22 – над територією Курської області,
- 11 – над територією Калузької області,
- 11 – над територією Московського регіону, зокрема три БПЛА, які летіли на Москву,
- 4 – над територією Тульської області,
- 2 – над територією Воронезької області,
- 1 – над територією Бєлгородської області,
- 1 – над територією Ростовської області,
- 1 – над територією Орловської області.
Ранкова атака БпЛА
"У період з 7.00 мск до 9.00 мск черговими засобами ППО перехоплено та знищено 42 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - - заявили в МО РФ.
Зокрема, знищено:
- 12 БпЛА – над територією Рязанської області,
- 11 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
- 6 БпЛА – над територією Воронезької області,
- 4 БпЛА – над територією Курської області,
- 4 БпЛА – над територією Липецької області,
- 2 БпЛА – над територією Тульської області,
- 1 БпЛА – над територією Орловської області,
- 1 БпЛА – над територією Калузької області,
- 1 БпЛА – над територією Тамбовської області.
Топ коментарі
+1 Василь Казімко
показати весь коментар04.01.2026 13:11 Відповісти Посилання
+1 westwlad
показати весь коментар04.01.2026 13:13 Відповісти Посилання
+1 Victor Elkun #512325
показати весь коментар04.01.2026 13:19 Відповісти Посилання
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