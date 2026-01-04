У РФ заявили про нібито збиття понад 130 безпілотників

Міністерство оборони РФ заявило, що у ніч проти 4 січня російська ППО нібито збила 90 БпЛА, а вранці – ще 42.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МО РФ.

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Нічна атака безпілотників

Так, у МО РФ заявив, що упродовж минулої ночі в період з 23:30 мск 3 січня до 7:00 мск 4 січня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 90 нібито українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Зазначається, що збито БпЛА:

37 – над територією Брянської області,

22 – над територією Курської області,

11 – над територією Калузької області,

11 – над територією Московського регіону, зокрема три БПЛА, які летіли на Москву,

4 – над територією Тульської області,

2 – над територією Воронезької області,

1 – над територією Бєлгородської області,

1 – над територією Ростовської області,

1 – над територією Орловської області.

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Ранкова атака БпЛА

"У період з 7.00 мск до 9.00 мск черговими засобами ППО перехоплено та знищено 42 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - - заявили в МО РФ.

Зокрема, знищено:

12 БпЛА – над територією Рязанської області,

11 БпЛА – над територією Бєлгородської області,

6 БпЛА – над територією Воронезької області,

4 БпЛА – над територією Курської області,

4 БпЛА – над територією Липецької області,

2 БпЛА – над територією Тульської області,

1 БпЛА – над територією Орловської області,

1 БпЛА – над територією Калузької області,

1 БпЛА – над територією Тамбовської області.

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