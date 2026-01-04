РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
507 9

В РФ заявили о якобы сбитых более чем 130 беспилотниках

Дроны атаковали 10 регионов РФ

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 4 января российская ПВО якобы сбила 90 БПЛА, а утром – еще 42.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.

Ночная атака беспилотников

Так, в МО РФ заявили, что в течение прошлой ночи в период с 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 якобы украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Отмечается, что сбиты БПЛА:

  • 37 – над территорией Брянской области,
  • 22 – над территорией Курской области,
  • 11 – над территорией Калужской области,
  • 11 – над территорией Московского региона, в частности три БПЛА, которые летели на Москву,
  • 4 – над территорией Тульской области,
  • 2 – над территорией Воронежской области,
  • 1 – над территорией Белгородской области,
  • 1 – над территорией Ростовской области,
  • 1 – над территорией Орловской области.

Утренняя атака БПЛА

"В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в МО РФ.

В частности, уничтожены:

  • 12 БПЛА – над территорией Рязанской области,
  • 11 БПЛА – над территорией Белгородской области,
  • 6 БПЛА – над территорией Воронежской области,
  • 4 БПЛА – над территорией Курской области,
  • 4 БПЛА – над территорией Липецкой области,
  • 2 БПЛА – над территорией Тульской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Орловской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Калужской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.

Автор: 

беспилотник (4703) россия (98584) Минобороны рф (960)
А чому не повідомлять ---скільки не збито? Якщо 300 прилетіло,а збито 90---то це відмінний результат !!
показать весь комментарий
04.01.2026 13:11 Ответить
Навіщо, за це нагороди ху...до не дає
показать весь комментарий
04.01.2026 13:23 Ответить
Столько отродясь не было, бо миндичи старались.
показать весь комментарий
04.01.2026 13:13 Ответить
А що тут дивного -- зараз у московитів ціла декада свят й стільки файєруворків літає у повітрі - стільки бажаючих познімати усе це так би мовити "з повітря" !!! Не впевненний , що саме що їх міністерство нападу це й організувала -- дронопад вісільних квадрокоптерів !!!
показать весь комментарий
04.01.2026 13:19 Ответить
Чим більше збили, тем більше коштів вкрали, або нагород отримали, так що ничего дивного немає. Підтвердження їм не треба, ху....лу радість, генералам винагороди
показать весь комментарий
04.01.2026 13:21 Ответить
Над валдаєм, звісно? Коли будуть скликати радбез оон?
показать весь комментарий
04.01.2026 13:22 Ответить
Ну не знаю. У путіна резиденцій дофіга по раиссі, Бубочка ризикує. Бо виявилось, що містечковому малоросу з Кривого Рогу це заборонено.
показать весь комментарий
04.01.2026 13:23 Ответить
Чогось мені здається, що такої кількості дальнобійних дронів у нас і близько нема.
показать весь комментарий
04.01.2026 13:26 Ответить
Кто подскажет, когда Бутусов сдохнет?
показать весь комментарий
04.01.2026 14:08 Ответить
 
 