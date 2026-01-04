В РФ заявили о якобы сбитых более чем 130 беспилотниках

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 4 января российская ПВО якобы сбила 90 БПЛА, а утром – еще 42.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ночная атака беспилотников

Так, в МО РФ заявили, что в течение прошлой ночи в период с 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 якобы украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Отмечается, что сбиты БПЛА:

37 – над территорией Брянской области,

22 – над территорией Курской области,

11 – над территорией Калужской области,

11 – над территорией Московского региона, в частности три БПЛА, которые летели на Москву,

4 – над территорией Тульской области,

2 – над территорией Воронежской области,

1 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Ростовской области,

1 – над территорией Орловской области.

Читайте также: "Птицы Мадяра" сообщили о 10 поражениях НПЗ и военных объектов РФ

Утренняя атака БПЛА

"В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в МО РФ.

В частности, уничтожены:

12 БПЛА – над территорией Рязанской области,

11 БПЛА – над территорией Белгородской области,

6 БПЛА – над территорией Воронежской области,

4 БПЛА – над территорией Курской области,

4 БПЛА – над территорией Липецкой области,

2 БПЛА – над территорией Тульской области,

1 БПЛА – над территорией Орловской области,

1 БПЛА – над территорией Калужской области,

1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.

Смотрите также: В декабре Украина установила рекорд ударов по энергетическим объектам России, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА