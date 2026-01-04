В РФ заявили о якобы сбитых более чем 130 беспилотниках
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 4 января российская ПВО якобы сбила 90 БПЛА, а утром – еще 42.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МО РФ.
Ночная атака беспилотников
Так, в МО РФ заявили, что в течение прошлой ночи в период с 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 якобы украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Отмечается, что сбиты БПЛА:
- 37 – над территорией Брянской области,
- 22 – над территорией Курской области,
- 11 – над территорией Калужской области,
- 11 – над территорией Московского региона, в частности три БПЛА, которые летели на Москву,
- 4 – над территорией Тульской области,
- 2 – над территорией Воронежской области,
- 1 – над территорией Белгородской области,
- 1 – над территорией Ростовской области,
- 1 – над территорией Орловской области.
Утренняя атака БПЛА
"В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в МО РФ.
В частности, уничтожены:
- 12 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- 11 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 6 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 4 БПЛА – над территорией Курской области,
- 4 БПЛА – над территорией Липецкой области,
- 2 БПЛА – над территорией Тульской области,
- 1 БПЛА – над территорией Орловской области,
- 1 БПЛА – над территорией Калужской области,
- 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.
