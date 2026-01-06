Внаслідок ворожих обстрілів Донеччинни загинув житель Добропілля. ФОТО

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого загинула людина.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 6 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Добропіллі загинула людина, пошкоджено 5 приватних будинків.

Краматорський район

У Святогірську зруйновано будинок. У Миколаївській громаді пошкоджено підприємство, крамницю і транспорт. У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 68 людей, у тому числі 25 дітей.

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