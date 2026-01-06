В результате вражеских обстрелов Донецкой области погиб житель Доброполья. ФОТО
За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего погиб человек.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 6 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье погиб человек, повреждены 5 частных домов.
Краматорский район
В Святогорске разрушен дом. В Николаевской громаде повреждены предприятие, магазин и транспорт. В Краматорске повреждено административное здание. В Дружковке поврежден дом.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 68 человек, в том числе 25 детей.
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