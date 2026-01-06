В результате вражеских обстрелов Донецкой области погиб житель Доброполья. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего погиб человек.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 6 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Покровский район

В Доброполье погиб человек, повреждены 5 частных домов.

Краматорский район

В Святогорске разрушен дом. В Николаевской громаде повреждены предприятие, магазин и транспорт. В Краматорске повреждено административное здание. В Дружковке поврежден дом.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 68 человек, в том числе 25 детей.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 213 460 человек (+940 за сутки), 11 512 танков, 35 831 артсистема, 23 863 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА