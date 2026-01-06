Мужчина погиб в результате атаки россиян на Запорожскую область, известно также о повреждении жилья, автомобилей. ФОТОРЕПОРТАЖ

34-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Запорожскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

Всего за сутки оккупанты нанесли 856 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 14 авиаударов по Терноватому, Таврийскому, Рождественке, Заливному, Зализнычному, Воздвижовке, Верхней Терсе.

549 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Новониколаевку, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Щербаки, Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Прилуки, Доброполье, Сладкое, Цветково.

7 обстрелов из РСЗО нанесены по Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Доброполью, Сладкому.

286 артиллерийских ударов нанесено по Степногорску, Приморскому, Степовому, Щербакам, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Прилуках, Доброполью, Сладкому.

Поступило 30 сообщений о повреждении жилья, автомобилей.

Сегодня утром вражеский беспилотник ударил по частному сектору одного из районов областного центра.

Взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов. К счастью, люди не пострадали.







