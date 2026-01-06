Авіаудар по Пологівському району: поранені четверо людей, серед них діти

Четверо людей, серед яких двоє дітей, дістали поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Російські війська застосували керовану авіабомбу по селу Микільське.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Росіяни ударили керованою авіабомбою по Микільському, зруйнувавши будинок та пошкодивши автівку.

Поранень дістали чотири людини - 42-річний чоловік, 38-річна жінка та двоє дітей - дівчина 10 років та хлопчик 7 років.

Усім пораненим надається необхідна допомога.

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Раніше повідомлялося, що 34-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.