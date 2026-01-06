УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7376 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
528 0

Авіаудар по Пологівському району: поранені четверо людей, серед них діти

запоріжжя

Четверо людей, серед яких двоє дітей, дістали поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Російські війська застосували керовану авіабомбу по селу Микільське.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіяни ударили керованою авіабомбою по Микільському, зруйнувавши будинок та пошкодивши автівку.

Поранень дістали чотири людини - 42-річний чоловік, 38-річна жінка та двоє дітей - дівчина 10 років та хлопчик 7 років.

Усім пораненим надається необхідна допомога.

Також читайте: Рашисти атакували FPV-дроном авто поліції на Запоріжжі: поранено трьох правоохоронців

Раніше повідомлялося, що 34-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Автор: 

Запорізька область (5125) КАБ (586) Микільське (1)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 