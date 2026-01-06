Чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, відомо також про пошкодження житла, автівок. ФОТОрепортаж

34-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли за добу

Загалом упродовж доби окупанти завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 14 авіаударів по Тернуватому, Таврійському, Різдвянці, Заливному, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі.

549 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Прилуки, Добропілля, Солодке, Цвіткове.

7 обстрілів із РСЗВ завдано по Малій Токмачці, Білогірʼю, Зеленому, Добропіллю, Солодкому.

286 артударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Щербаках, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Зеленому, Варварівці, Прилуках, Добропіллю, Солодкому.

Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок.

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Вибиті вікна, пошкоджені фасади: росіяни продовжують атаки на Запоріжжя

Сьогодні зранку ворожий безпілотник ударив по приватному сектору одного з районів обласного центру.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків. На щастя, люди не постраждали.







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