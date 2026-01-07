Окупанти вдарили по Запоріжжю: пошкоджено торговельний об’єкт. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 січня, ввечері російські війська кілька разів атакували Запоріжжя, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вибухи, які могли чути запорожці, - це ворожа атака на один з районів міста.



На щастя, минулося без постраждалих. Проте атака продовжується - мешканцям громад, де оголошена тривога, варто залишатися у безпечних місцях", - написав він.

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Пошкодження

Пізніше ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки пошкоджено торговельний обʼєкт.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

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Наслідки атаки























