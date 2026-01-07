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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Окупанти вдарили по Запоріжжю: пошкоджено торговельний об’єкт. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 січня, ввечері російські війська кілька разів атакували Запоріжжя, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вибухи, які могли чути запорожці, - це ворожа атака на один з районів міста.

На щастя, минулося без постраждалих. Проте атака продовжується - мешканцям громад, де оголошена тривога, варто залишатися у безпечних місцях", - написав він.

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Пошкодження

Пізніше ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки пошкоджено торговельний обʼєкт.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

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Наслідки атаки

Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя

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Запоріжжя (2689) обстріл (35213) Запорізька область (5131)
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