Россия атаковала Днепр дронами: семь пострадавших, среди них двое детей

Вечером 6 января российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по Днепру. Как сообщает Цензор.НЕТ, удары пришлись по жилым кварталам города и учебным заведениям.

В результате обстрела ранения получили семь человек, среди них двое детей.

О последствиях атаки сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах города.

Повреждения жилой застройки

Взрывная волна выбила окна более чем в десяти многоэтажных домах. Общее количество поврежденных окон может достигать нескольких сотен или даже около тысячи. Пострадавшие в основном испытали сильный стресс, однако у части людей медики зафиксировали осколочные ранения.

Также в результате атаки сгорели и были повреждены автомобили. Вблизи одного из жилых домов зафиксировано повреждение элементов теплосети.

Удары по учебным заведениям

Под обстрел попало и профессионально-техническое учебное заведение. В зданиях мастерской и студенческого общежития возникли повреждения, пожар на территории заведения спасатели уже ликвидировали.

Кроме того, в результате атаки пострадали два детских сада и одна из школ.

Ранее тем же вечером российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на село Никольское Пологовского района Запорожской области. В результате авиаудара ранения получили четверо гражданских, в том числе двое детей.

