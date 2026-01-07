Россия атаковала Днепр дронами: семь пострадавших, среди них двое детей
Вечером 6 января российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по Днепру. Как сообщает Цензор.НЕТ, удары пришлись по жилым кварталам города и учебным заведениям.
- В результате обстрела ранения получили семь человек, среди них двое детей.
О последствиях атаки сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах города.
Повреждения жилой застройки
Взрывная волна выбила окна более чем в десяти многоэтажных домах. Общее количество поврежденных окон может достигать нескольких сотен или даже около тысячи. Пострадавшие в основном испытали сильный стресс, однако у части людей медики зафиксировали осколочные ранения.
Также в результате атаки сгорели и были повреждены автомобили. Вблизи одного из жилых домов зафиксировано повреждение элементов теплосети.
Удары по учебным заведениям
Под обстрел попало и профессионально-техническое учебное заведение. В зданиях мастерской и студенческого общежития возникли повреждения, пожар на территории заведения спасатели уже ликвидировали.
Кроме того, в результате атаки пострадали два детских сада и одна из школ.
Ранее тем же вечером российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на село Никольское Пологовского района Запорожской области. В результате авиаудара ранения получили четверо гражданских, в том числе двое детей.
