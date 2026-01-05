Удар РФ по Днепру: на разлитое масло высыпали несколько сотен тонн песка, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. ФОТОРЕПОРТАЖ

На набережной в Днепре продолжается ликвидация последствий российского удара по местному заводу. На дороги высыпали несколько сотен тонн песка, чтобы масло не попало в реку и не вызвало экологическую катастрофу.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

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Продолжается ликвидация последствий

"На набережной возле разрушенного завода продолжается ликвидация последствий. На месте остаются работать коммунальщики и тяжелая спецтехника. Дороги покрыты смесью масла с песком. Его туда высыпали несколько сотен тонн — чтобы масло не попало в реку и не вызвало экологическую катастрофу", — рассказал Филатов.

Он добавил, что "проехать там иначе как на самосвале просто невозможно". Поэтому в ближайшие несколько дней движение по набережной для всего транспорта будет изменено.

"Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Работы по ликвидации российского удара требуют немалых усилий", - подчеркнул Филатов.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты нанесли удар БПЛА по Днепру, возник пожар, повреждено предприятие.

Как мы сообщали ранее, в результате российской атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла. Мэр города Борис Филатов заявил, что из-за этого проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток.

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