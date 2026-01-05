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Удар РФ по Днепру: на разлитое масло высыпали несколько сотен тонн песка, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. ФОТОРЕПОРТАЖ

На набережной в Днепре продолжается ликвидация последствий российского удара по местному заводу. На дороги высыпали несколько сотен тонн песка, чтобы масло не попало в реку и не вызвало экологическую катастрофу.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

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Продолжается ликвидация последствий

"На набережной возле разрушенного завода продолжается ликвидация последствий. На месте остаются работать коммунальщики и тяжелая спецтехника. Дороги покрыты смесью масла с песком. Его туда высыпали несколько сотен тонн — чтобы масло не попало в реку и не вызвало экологическую катастрофу", — рассказал Филатов.

В Днепре после удара РФ на разлитое масло высыпали сотни тонн песка

Он добавил, что "проехать там иначе как на самосвале просто невозможно". Поэтому в ближайшие несколько дней движение по набережной для всего транспорта будет изменено.

В Днепре после удара РФ на разлитое масло высыпали сотни тонн песка

"Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. Работы по ликвидации российского удара требуют немалых усилий", - подчеркнул Филатов.

В Днепре после удара РФ на разлитое масло высыпали сотни тонн песка

В Днепре после удара РФ на разлитое масло высыпали сотни тонн песка

Читайте также: Россияне ударили по заводу производителя "Олейны" в Днепре, на дороги вылилось 300 тонн масла, – Филатов

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты нанесли удар БПЛА по Днепру, возник пожар, повреждено предприятие.
  • Как мы сообщали ранее, в результате российской атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла. Мэр города Борис Филатов заявил, что из-за этого проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток.

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Автор: 

Днепр (4666) атака (1768) Филатов Борис (571) подсолнечное масло (14)
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Знищення виробництва - удар по економіці. Менше податкових надходжень, зростання цін...
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05.01.2026 22:37 Ответить
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Геноцид.
Створення умов, за яких життя цивільного населення стає проблематичним, небезпечним.
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05.01.2026 22:54 Ответить
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От, тварюки, наробили лиха. Де у них там найбільше виробництво рослинної олії, до речі?
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05.01.2026 23:03 Ответить

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