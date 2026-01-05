Атака РФ на Днепр: 300 тонн подсолнечного масла вылилось на дороги, россияне разбомбили американскую собственность
В результате сегодняшней атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн подсолнечного масла.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток", - уточнил он.
"Следите за официальными ресурсами горсовета. Мы будем информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог", - советует Филатов.
Кроме того, он отметил, что россияне "разбомбили АМЕРИКАНСКУЮ собственность, потому что завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луиса, Миссури".
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты нанесли удар БПЛА по Днепру, возник пожар, повреждено предприятие.
Ночная атака РФ
- Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.
- В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.
- В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.
- Также враг атаковал Харьков.
- В Запорожье оккупанты убили мужчину.
Топ комментарии
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показать весь комментарий05.01.2026 15:32 Ответить Ссылка
+7 Ukrainian Tarot
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+5 Yriii Yriii #538882
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