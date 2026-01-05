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Новости Фото Атака беспилотников на Днепр
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Атака РФ на Днепр: 300 тонн подсолнечного масла вылилось на дороги, россияне разбомбили американскую собственность

В результате сегодняшней атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн подсолнечного масла.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток", - уточнил он.

масло на дороге Днепра

"Следите за официальными ресурсами горсовета. Мы будем информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог", - советует Филатов.

Кроме того, он отметил, что россияне "разбомбили АМЕРИКАНСКУЮ собственность, потому что завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луиса, Миссури".

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты нанесли удар БПЛА по Днепру, возник пожар, повреждено предприятие.

Ночная атака РФ

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.
  • В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.
  • В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.
  • Также враг атаковал Харьков.
  • В Запорожье оккупанты убили мужчину.

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Автор: 

Днепр (4664)
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Топ комментарии
+14
Це треба конгресмену від штату Міссурі писати.
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05.01.2026 15:32 Ответить
+7
Та хоч би і респів яка діду різниця? Його чекають пінгвіни Гренланландії
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05.01.2026 15:40 Ответить
+5
як тобі таке Трампон ?
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05.01.2026 15:38 Ответить

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