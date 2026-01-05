Атака РФ на Днепр: 300 тонн подсолнечного масла вылилось на дороги, россияне разбомбили американскую собственность

В результате сегодняшней атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн подсолнечного масла.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток", - уточнил он.

"Следите за официальными ресурсами горсовета. Мы будем информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог", - советует Филатов.

Кроме того, он отметил, что россияне "разбомбили АМЕРИКАНСКУЮ собственность, потому что завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луиса, Миссури".

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты нанесли удар БПЛА по Днепру, возник пожар, повреждено предприятие.

Ночная атака РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.

В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.

В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.

Также враг атаковал Харьков.

В Запорожье оккупанты убили мужчину.

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