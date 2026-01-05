Атака РФ на Дніпро: 300 тонн олії вилилось на дороги, росіяни розбомбили американську власність
В результаті сьогоднішньої атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби", - уточнив він.
"Слідкуйте за офіційними ресурсами міськради. Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг", - радить Філатов.
Окрім того, він зауважив, що росіяни "розбомбили АМЕРИКАНСЬКУ власність, бо завод належить компанії "Бунге" з Сент- Луїс, Міссурі".
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили БпЛА по Дніпру, виникла пожежа, пошкоджено підприємство.
Нічна атака РФ
- Раніше повідомлялося, що у ніч проти 5 січня російські безпілотники масовано атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено медзаклад, загинула людина.
- У Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі.
- На Київщині через ворожу атаку загинув чоловік, знеструмлено Славутич.
- Також ворог атакував Харків.
- У Запоріжжі окупанти вбили чоловіка.
Топ коментарі
+14 Ivan Pogorelov
показати весь коментар05.01.2026 15:32 Відповісти Посилання
+7 Ukrainian Tarot
показати весь коментар05.01.2026 15:40 Відповісти Посилання
+5 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар05.01.2026 15:38 Відповісти Посилання
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