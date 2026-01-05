Атака РФ на Дніпро: 300 тонн олії вилилось на дороги, росіяни розбомбили американську власність

В результаті сьогоднішньої атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби", - уточнив він.

"Слідкуйте за офіційними ресурсами міськради. Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг", - радить Філатов.

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Окрім того, він зауважив, що росіяни "розбомбили АМЕРИКАНСЬКУ власність, бо завод належить компанії "Бунге" з Сент- Луїс, Міссурі".

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили БпЛА по Дніпру, виникла пожежа, пошкоджено підприємство.

Нічна атака РФ

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 5 січня російські безпілотники масовано атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено медзаклад, загинула людина.

У Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі.

На Київщині через ворожу атаку загинув чоловік, знеструмлено Славутич.

Також ворог атакував Харків.

У Запоріжжі окупанти вбили чоловіка.

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