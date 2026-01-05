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Новини Фото Атака безпілотників на Дніпро
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Атака РФ на Дніпро: 300 тонн олії вилилось на дороги, росіяни розбомбили американську власність

В результаті сьогоднішньої атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби", - уточнив він.

олія на дорозі Дніпра

"Слідкуйте за офіційними ресурсами міськради. Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг", - радить Філатов.

Також читайте: Росіяни атакували Дніпро і два райони області: горів заклад освіти, пошкоджено підприємство

Окрім того, він зауважив, що росіяни "розбомбили АМЕРИКАНСЬКУ власність, бо завод належить компанії "Бунге" з Сент- Луїс, Міссурі".

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили БпЛА по Дніпру, виникла пожежа, пошкоджено підприємство.

Нічна атака РФ

  • Раніше повідомлялося, що у ніч проти 5 січня російські безпілотники масовано атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено медзаклад, загинула людина.
  • У Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі.
  • На Київщині через ворожу атаку загинув чоловік, знеструмлено Славутич.
  • Також ворог атакував Харків.
  • У Запоріжжі окупанти вбили чоловіка.

Також читайте: Україна потребує посилення ППО та тиску на Москву, - Сибіга

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Дніпро (3592)
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Топ коментарі
+14
Це треба конгресмену від штату Міссурі писати.
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05.01.2026 15:32 Відповісти
+7
Та хоч би і респів яка діду різниця? Його чекають пінгвіни Гренланландії
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05.01.2026 15:40 Відповісти
+5
як тобі таке Трампон ?
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05.01.2026 15:38 Відповісти

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