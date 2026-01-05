Россия целенаправленно ударила по американской компании в Днепре, - Сибига
Россия целенаправленно атаковала гражданское предприятие по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащее американской компании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы МИД Украины Андрея Сибиги. По его словам, это не первый случай — ранее РФ атаковала офисы Boeing в Киеве, предприятия производителей электроники на Закарпатье и другие объекты американского бизнеса в Украине.
Массированный удар по критической инфраструктуре
Министр иностранных дел Украины подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны и международного давления на Россию после ночной атаки.
В ночь на 5 января 2026 года враг нанес удар по Украине:
-
9 баллистическими ракетами "Искандер-М" и управляемыми ракетами С-300 из Брянской и Воронежской областей;
-
165 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и другими, около 100 из них — "Шахеды".
Чернигов также подвергся атаке баллистических ракет и беспилотников, пострадало одно из предприятий города. Массированный ракетный удар нанесен по Киевщине, в Фастовском районе погиб мирный житель, а Славутич остался без электроснабжения. Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.
Позиция МИД Украины
Андрей Сибига подчеркнул, чтокаждая такая атака должна напоминать нашим партнерам, что не может быть пауз в поддержке Украины.
"Укрепление противовоздушной обороны и усиление давления на Москву остаются критически важными", - добавил он.
Министр также подчеркнул активное сотрудничество с США и европейскими партнерами для укрепления Украины и достижения мира.
300 тонн масла вылилось на дороги
Как мы сообщали ранее, вследствие российской атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла. Мэр города Борис Филатов заявил, что из-за этого проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток.
"Следите за официальными ресурсами горсовета. Мы будем информировать о движении общественного транспорта и перекрытии дорог", - посоветовал Филатов.
- Ранее сообщалось, что враг атаковал энергетику нескольких областей и нанес удар по генерирующему объекту в Донецкой области.
