Росія цілеспрямовано вдарила по американській компанії у Дніпрі, - Сибіга
Росія цілеспрямовано атакувала цивільне підприємство з виробництва соняшникової олії у Дніпрі, що належить американській компанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС України Андрія Сибіги. За його словами, це не перший випадок — раніше РФ атакувала офіси Boeing у Києві, підприємства виробників електроніки на Закарпатті та інші об’єкти американського бізнесу в Україні.
Масований удар по критичній інфраструктурі
Міністр закордонних справ України наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на Росію після нічної атаки.
У ніч на 5 січня 2026 року ворог завдав удару по Україні:
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9 балістичними ракетами Іскандер-М та керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької областей;
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165 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими, близько 100 з них — "шахеди".
Чернігів також піддався атаці балістичних ракет і безпілотників, постраждало одне з підприємств міста. Масований ракетний удар завдано по Київській області, у Фастівському районі загинув мирний мешканець, а Славутич залишився без електропостачання. Всі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.
Позиція МЗС України
Андрій Сибіга підкреслив, що кожна така атака має нагадувати нашим партнерам, що не може бути пауз у підтримці України.
"Зміцнення протиповітряної оборони та посилення тиску на Москву залишаються критично важливими", - додав він.
Міністр також наголосив на активній співпраці зі США та європейськими партнерами задля зміцнення України та досягнення миру.
300 тонн олії вилилось на дороги
Як ми повідомляли раніше, у результаті російської атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. Мер міста Борис Філатов заявив, що через це проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби.
"Слідкуйте за офіційними ресурсами міськради. Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг", - порадив Філатов.
- Раніше повідомлялося, що ворог атакував енергетику кількох областей та завдав удару по генеруючому об’єкту на Донеччині
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