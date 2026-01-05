Росія цілеспрямовано вдарила по американській компанії у Дніпрі, - Сибіга

Росія цілеспрямовано атакувала цивільне підприємство з виробництва соняшникової олії у Дніпрі, що належить американській компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС України Андрія Сибіги. За його словами, це не перший випадок — раніше РФ атакувала офіси Boeing у Києві, підприємства виробників електроніки на Закарпатті та інші об’єкти американського бізнесу в Україні.

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Масований удар по критичній інфраструктурі

Міністр закордонних справ України наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на Росію після нічної атаки.

У ніч на 5 січня 2026 року ворог завдав удару по Україні:

9 балістичними ракетами Іскандер-М та керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької областей;

165 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими, близько 100 з них — "шахеди".

Чернігів також піддався атаці балістичних ракет і безпілотників, постраждало одне з підприємств міста. Масований ракетний удар завдано по Київській області, у Фастівському районі загинув мирний мешканець, а Славутич залишився без електропостачання. Всі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

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Позиція МЗС України

Андрій Сибіга підкреслив, що кожна така атака має нагадувати нашим партнерам, що не може бути пауз у підтримці України.

"Зміцнення протиповітряної оборони та посилення тиску на Москву залишаються критично важливими", - додав він.

Міністр також наголосив на активній співпраці зі США та європейськими партнерами задля зміцнення України та досягнення миру.

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300 тонн олії вилилось на дороги

Як ми повідомляли раніше, у результаті російської атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. Мер міста Борис Філатов заявив, що через це проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби.

"Слідкуйте за офіційними ресурсами міськради. Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг", - порадив Філатов.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував енергетику кількох областей та завдав удару по генеруючому об’єкту на Донеччині

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