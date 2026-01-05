Ворог атакував енергетику кількох областей та завдав удару по генеруючому об’єкту на Донеччині, - Міненерго

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Знеструмлення

Як зазначається, станом на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Внаслідок ворожої атаки повністю знеструмлене місто Славутич. Також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Удар по енергетиках

Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада АТ "Харківобленерго" потрапила під атаку ворожого БПЛА. Постраждалих немає.

"Загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій. Майже у 20 випадках ворог цілеспрямовано завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація складна, але контрольована", - наголошують у Міненерго.

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Також зазначається, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами.

Для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

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