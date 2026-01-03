Ворог атакував енергетичну інфраструктуру двох областей. Завдано удару по Херсонській ТЕЦ, - Міненерго
Вночі 3 січня ворог вкотре завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є знеструмлення
Як зазначається, внаслідок ворожих атак є знеструмлені споживачі на Миколаївщині. На Херсонщині знову була атакована Херсонська ТЕЦ. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Робота енергосистеми на Одещині та Київщині
"На Одещині та Київщині продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога", - йдеться у повідомленні.
Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах.
"Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - додали в Міненерго.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог масовано атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення.
Будь ласка, зачекайте...
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