Враг атаковал энергетическую инфраструктуру двух областей. Нанесен удар по Херсонской ТЭЦ, - Минэнерго
Ночью 3 января враг в очередной раз нанес удары по энергетической инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Есть отключения электроэнергии
Как отмечается, в результате вражеских атак есть обесточенные потребители в Николаевской области. В Херсонской области снова была атакована Херсонская ТЭЦ. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Работа энергосистемы в Одесской и Киевской областях
"В Одесской и Киевской областях продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки врага", - говорится в сообщении.
Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах.
"Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - добавили в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг массированно атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаевской области, есть отключение электроэнергии.
