Враг атаковал энергетическую инфраструктуру двух областей. Нанесен удар по Херсонской ТЭЦ, - Минэнерго

Графики почасовых отключений света могут вернуться

Ночью 3 января враг в очередной раз нанес удары по энергетической инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в результате вражеских атак есть обесточенные потребители в Николаевской области. В Херсонской области снова была атакована Херсонская ТЭЦ. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Работа энергосистемы в Одесской и Киевской областях

"В Одесской и Киевской областях продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки врага", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский о ночной атаке РФ: Цели врага - наша энергетика. ФОТОрепортаж

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах.

"Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг массированно атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаевской области, есть отключение электроэнергии.

Читайте также: Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях: есть отключения электроэнергии на Волыни, Одесщине и Черниговщине

