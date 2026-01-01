Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях: есть отключения электроэнергии на Волыни, Одесщине и Черниговщине

Ночью 1 января враг осуществил дронную атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины.

Есть новые отключения электроэнергии

Как отмечается, на утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые отключения электроэнергии в Черниговской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Действуют почасовые отключения

Сегодня во всех регионах Украины применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

