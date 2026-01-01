РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8788 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
508 0

Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях: есть отключения электроэнергии на Волыни, Одесщине и Черниговщине

обстрел энергетики в Херсонской области

Ночью 1 января враг осуществил дронную атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть новые отключения электроэнергии

Как отмечается, на утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые отключения электроэнергии в Черниговской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, обесточена значительная часть потребителей Донецкой области, - Минэнерго

Действуют почасовые отключения

Сегодня во всех регионах Украины применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

Читайте также: В ночь на Новый год РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы

Автор: 

обстрел (31114) энергетика (2985) Минэнерго (492)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 