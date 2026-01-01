Ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях: є знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині
Вночі 1 січня ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є нові знеструмлення
Як зазначається, на ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.
Діють погодинні відключення
Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - йдеться у повідомленні.
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