Ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях: є знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині

Вночі 1 січня ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є нові знеструмлення

Як зазначається, на ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, знеструмлено значну частину споживачів Донеччини, - Міненерго

Діють погодинні відключення

Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - йдеться у повідомленні.

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