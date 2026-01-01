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Зеленский о ночной атаке РФ: Цели врага - наша энергетика. ФОТОРЕПОРТАЖ

В новый год Россия целенаправленно ведет войну: более 200 ударных дронов запустили враги против Украины этой ночью.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда целился враг?

По его словам, большинство удалось сбить.

"Били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Цели - наша энергетика. Везде, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергообъекты в нескольких областях: есть отключение электроэнергии на Волыни, Одесщине и Черниговщине

обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины
обстрел Украины

Украина ожидает обещанной помощи 

Убийства нужно остановить - пауз в защите жизни быть не может.

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"Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя. Благодарен каждому и каждой за готовность быть с Украиной и работать ради нашей общей безопасности", - подчеркивает Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (24817) обстрел (33774) энергетика (3523)
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Топ комментарии
+11
Воїн бункерно-туристичний
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01.01.2026 13:18 Ответить
+7
Дякую, велике дякую вам владімір алєксандровіч, що ви повідомляєте нам новини, а як би ми сірі дізнавалися про такі новини! Дякую, ще раз дякую.
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01.01.2026 13:20 Ответить
+3
В в цей час мільйон дронів-перехоплювачів потужно сидять у засідках поміж мільярда дерев
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01.01.2026 14:04 Ответить

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