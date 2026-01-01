Зеленский о ночной атаке РФ: Цели врага - наша энергетика. ФОТОРЕПОРТАЖ
В новый год Россия целенаправленно ведет войну: более 200 ударных дронов запустили враги против Украины этой ночью.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Куда целился враг?
По его словам, большинство удалось сбить.
"Били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Цели - наша энергетика. Везде, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.
Украина ожидает обещанной помощи
Убийства нужно остановить - пауз в защите жизни быть не может.
"Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя. Благодарен каждому и каждой за готовность быть с Украиной и работать ради нашей общей безопасности", - подчеркивает Зеленский.
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