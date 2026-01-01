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Новини Фото Удари по енергетиці
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Зеленський про нічну атаку РФ: Цілі ворога - наша енергетика. ФОТОрепортаж

У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили вороги проти України цієї ночі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди цілив ворог?

За його словами, більшість вдалося збити.

"Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі - наша енергетика. Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

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обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України
обстріл України

Україна очікує на обіцяну допомогу 

Вбивства треба зупинити - пауз у захисті життя не може бути.

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"Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно. Вдячний кожному й кожній за готовність бути з Україною і працювати заради нашої спільної безпеки", - наголошує Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (28341) обстріл (35137) енергетика (3922)
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Топ коментарі
+11
Воїн бункерно-туристичний
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01.01.2026 13:18 Відповісти
+7
Дякую, велике дякую вам владімір алєксандровіч, що ви повідомляєте нам новини, а як би ми сірі дізнавалися про такі новини! Дякую, ще раз дякую.
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01.01.2026 13:20 Відповісти
+3
В в цей час мільйон дронів-перехоплювачів потужно сидять у засідках поміж мільярда дерев
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01.01.2026 14:04 Відповісти

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