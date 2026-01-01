Зеленський про нічну атаку РФ: Цілі ворога - наша енергетика. ФОТОрепортаж

У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили вороги проти України цієї ночі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди цілив ворог?

За його словами, більшість вдалося збити.

"Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі - наша енергетика. Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

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"Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно. Вдячний кожному й кожній за готовність бути з Україною і працювати заради нашої спільної безпеки", - наголошує Зеленський.