Зеленський про нічну атаку РФ: Цілі ворога - наша енергетика. ФОТОрепортаж
У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили вороги проти України цієї ночі.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Куди цілив ворог?
За його словами, більшість вдалося збити.
"Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі - наша енергетика. Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.
Україна очікує на обіцяну допомогу
Вбивства треба зупинити - пауз у захисті життя не може бути.
"Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно. Вдячний кожному й кожній за готовність бути з Україною і працювати заради нашої спільної безпеки", - наголошує Зеленський.
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