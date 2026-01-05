Враг атаковал энергетику нескольких областей и нанес удар по генерирующему объекту в Донецкой области, - Минэнерго
Этой ночью враг совершил очередную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Отключение электроэнергии
Как отмечается, по состоянию на утро есть обесточенные потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. В результате вражеской атаки полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью.
Удар по энергетике
Во время выполнения аварийно-восстановительных работ бригада АО "Харьковоблэнерго" попала под атаку вражеского БПЛА. Пострадавших нет.
"Всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Почти в 20 случаях враг целенаправленно наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация сложная, но контролируемая", - отмечают в Минэнерго.
Также отмечается, что в долгосрочной перспективе без электричества в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является наиболее сложной, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными обстрелами.
Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются ограничения потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
може українці нарешті "на холодну голову" зв'яжуть до купи:
- згорілі трансформатори
- вкрадені міндичем гроші на їх захист
- ЗЄлєнського - друга та бізнес-партнера міндича ?
задачка простенька
.