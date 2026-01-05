УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7139 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Дніпро Атака на Дніпро
6 427 13

Удар РФ по Дніпру: на розлиту олію висипали кілька сотень тонн піску, щоб запобігти екологічному лиху. ФОТОрепортаж

На набережній у Дніпрі триває ліквідація наслідків російського удару по місцевому заводу. На дороги висипали декілька сотень тонн піску, щоб олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Триває ліквідація наслідків

"На набережній біля потрощеного заводу триває ліквідація наслідків. На місці залишаються працювати комунальники та важка спецтехніка. Дороги вкриті сумішшю олії з піском. Його туди висипали декілька сот тонн — аби олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо", - розповів Філатов.

У Дніпрі після удару РФ на розлиту олію висипали сотні тонн піску

Він додав, що "проїхати там інакше як на самоскиді просто неможливо". Тож наступні декілька днів рух набережною для всього транспорту буде змінено.

У Дніпрі після удару РФ на розлиту олію висипали сотні тонн піску

"Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. Роботи з ліквідації російського удару потребують чималих зусиль", - наголосив Філатов.

У Дніпрі після удару РФ на розлиту олію висипали сотні тонн піску

У Дніпрі після удару РФ на розлиту олію висипали сотні тонн піску

Читайте також: Росіяни вдарили по заводу виробника "Олейни" у Дніпрі, на дороги вилилось 300 тонн олії, – Філатов

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили БпЛА по Дніпру, виникла пожежа, пошкоджено підприємство.
  • Як ми повідомляли раніше, у результаті російської атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. Мер міста Борис Філатов заявив, що через це проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби.

Читайте також: Росія цілеспрямовано вдарила по американській компанії у Дніпрі, - Сибіга

Автор: 

Дніпро (3594) атака (1837) Філатов Борис (482) олія (133)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Знищення виробництва - удар по економіці. Менше податкових надходжень, зростання цін...
показати весь коментар
05.01.2026 22:37 Відповісти
+8
Геноцид.
Створення умов, за яких життя цивільного населення стає проблематичним, небезпечним.
показати весь коментар
05.01.2026 22:54 Відповісти
+5
От, тварюки, наробили лиха. Де у них там найбільше виробництво рослинної олії, до речі?
показати весь коментар
05.01.2026 23:03 Відповісти

Завантаження...

 
 