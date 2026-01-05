Удар РФ по Дніпру: на розлиту олію висипали кілька сотень тонн піску, щоб запобігти екологічному лиху. ФОТОрепортаж

На набережній у Дніпрі триває ліквідація наслідків російського удару по місцевому заводу. На дороги висипали декілька сотень тонн піску, щоб олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

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Триває ліквідація наслідків

"На набережній біля потрощеного заводу триває ліквідація наслідків. На місці залишаються працювати комунальники та важка спецтехніка. Дороги вкриті сумішшю олії з піском. Його туди висипали декілька сот тонн — аби олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо", - розповів Філатов.

Він додав, що "проїхати там інакше як на самоскиді просто неможливо". Тож наступні декілька днів рух набережною для всього транспорту буде змінено.

"Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. Роботи з ліквідації російського удару потребують чималих зусиль", - наголосив Філатов.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили БпЛА по Дніпру, виникла пожежа, пошкоджено підприємство.

Як ми повідомляли раніше, у результаті російської атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. Мер міста Борис Філатов заявив, що через це проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби.

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