Удар РФ по Дніпру: на розлиту олію висипали кілька сотень тонн піску, щоб запобігти екологічному лиху. ФОТОрепортаж
На набережній у Дніпрі триває ліквідація наслідків російського удару по місцевому заводу. На дороги висипали декілька сотень тонн піску, щоб олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
Триває ліквідація наслідків
"На набережній біля потрощеного заводу триває ліквідація наслідків. На місці залишаються працювати комунальники та важка спецтехніка. Дороги вкриті сумішшю олії з піском. Його туди висипали декілька сот тонн — аби олія не потрапила в річку та не спричинила екологічне лихо", - розповів Філатов.
Він додав, що "проїхати там інакше як на самоскиді просто неможливо". Тож наступні декілька днів рух набережною для всього транспорту буде змінено.
"Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. Роботи з ліквідації російського удару потребують чималих зусиль", - наголосив Філатов.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили БпЛА по Дніпру, виникла пожежа, пошкоджено підприємство.
- Як ми повідомляли раніше, у результаті російської атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. Мер міста Борис Філатов заявив, що через це проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби.
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