Оккупанты ударили КАБом по селу в Запорожской области: есть пострадавшие

Вечером 6 января российские оккупационные войска сбросили управляемую авиабомбу на населенный пункт Никольское Пологовского района Запорожской области. В результате удара пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По словам главы области, в результате вражеской атаки разрушен жилой дом и поврежден автомобиль.

Поранены четыре человека – 42-летний мужчина, 38-летняя женщина и двое детей – девочка 10 лет и мальчик 7 лет. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

Атака БПЛА на регионы Украины

Вечером 6 января российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Россияне снизили высоту "Шахедов"

Также Иван Федоров сообщил, что оккупанты изменили тактику применения беспилотников в Запорожской области.

По его словам, "Шахеды" теперь запускают на высоту 250 метров, тогда как раньше они летали на 3-4 тысячи метров. Федоров подчеркнул, что ежедневно анализируется ситуация на фронте и строятся новые элементы обороны города и области, в частности противотанковые рвы.

