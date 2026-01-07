Окупанти вдарили КАБом по селу на Запоріжжі: є постраждалі

Ввечері 6 січня російські окупаційні війська скинули керовану авіабомбу на населений пункт Микільське Пологівського району Запорізької області. Внаслідок удару постраждали чотири люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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За словами очільника області, внаслідок ворожої атаки зруйновано житловий будинок та пошкоджено автомобіль.

Поранень дістали чотири людини – 42-річний чоловік, 38-річна жінка та двоє дітей – дівчина 10 років та хлопчик 7 років. Усім пораненим надається необхідна допомога.

Атака БпЛА на регіони України

Ввечері 6 січня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

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Росіяни знизили висоту "Шахедів"

Також Іван Федоров повідомив, що окупанти змінили тактику застосування безпілотників у Запоріжжі.

За його словами, "Шахеди" тепер запускають на висоту 250 метрів, тоді як раніше вони літали на 3-4 тисячі метрів. Федоров підкреслив, що щодня аналізується ситуація на фронті та будуються нові елементи оборони міста та області, зокрема протитанкові рови.

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