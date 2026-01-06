Росія вдвічі збільшила кількість ударів по портах України, – Мінгромад

Росія за жовтень-грудень минулого року (за станом на 24 грудня) пошкодила 20 торгових суден, що у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба в інтерв'ю Forbes Ukraine, передає Інтерфакс-Україна.

"Це не поодинокі удари, а повторювана тактика тиску на економіку й цивільне населення. Це чітко показує: ворог намагається перервати сполучення, ускладнити експорт і дестабілізувати регіон, насамперед Одещину", – сказав Кашуба.

За його словами, за жовтень-грудень 2025 року було зафіксовано 35 атак на портову інфраструктуру України, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кашуба додав, що за останні три місяці 2025 року ворог також знищив 47 портових об'єктів, зокрема, резервуарні парки, які не зможуть бути відновленні в найближчі місяці внаслідок масштабів руйнувань.

Кашуба розказав, що під час обстрілу 12 грудня було пошкоджено судно-пором CENK T, через що поромне сполучення тимчасово припинили, а в порту "Південний" внаслідок ударів 20-21 грудня на терміналі "Олсидз Блек Сі" знищено 12 резервуарів для зберігання соняшникової олії по 6 тис. тонн кожен.

За словами Кашуби, у період з жовтня по грудень 2025 року порти Великої Одеси та Дунаю зменшили обробку вантажів на 16,9% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році – до 19,2 млн тонн.

"Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, різниця ще відчутніша: тоді морські порти України обробили 47 млн тонн вантажів за цей самий період. Та важливо зазначити, що тоді працювали 13 портів, а наразі – лише шість", – пояснив він.

Утім, Кашуба зауважив, що попри складну безпекову ситуацію експорт продовжується.

Кашуба також повідомив, що розробляється програма компенсації збитків для малого та середнього бізнесу від таких ударів Росії.

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Атаки РФ на українські порти

Із осені минулого року РФ інтенсивно нищить саме морську інфраструктуру, яка перевалює до 90% експорту зерна. Лише за останній квартал 2025 року Росія пошкодила 20 торгових суден і знищила 47 портових об'єктів.

У ніч на 22 грудня у порту "Південний" після обстрілів спалахнула пожежа: вогонь охопив близько 30 резервуарів із борошном та рослинною олією. Крім того, атаки спричинили загоряння на об’єктах енергетичної інфраструктури та пошкодили склади з добривами й сільгосптехнікою.

Внаслідок атак у порту "Південний" також стався витік рослинної олії в акваторію, через що рух суден тимчасово обмежили.

У ніч на 26 грудня російські війська знову атакували портову та транспортну інфраструктуру півдня України, завдавши удару по суднах під прапорами Словаччини, Палау та Ліберії.