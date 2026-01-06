РУС
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Атака беспилотников 6 января

Вечером 6 января российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

В 17:51 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 18:25 - БПЛА в направлении Запорожья с юга.

В 19:04 - разведывательный БПЛА в направлении Кривого Рога с юго-востока. Данный беспилотник может быть наводчиком вражеских средств поражения. 

В 19:48 - БПЛА на юге Николаевской области, курс на север.

Обновленная информация

В 20:12 – угроза применения баллистического вооружения.

В 20:14 – скоростная цель на Днепр.

Обновленная информация

В 20:29 – Воздушные силы сообщили о БпЛА на следующих направлениях:

  • к югу от Запорожья, курс на север;
  • на востоке Днепропетровской области, курс на запад;
  • к северу от Чернигова, курс на юг.

В 20:44 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

