Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 6 января российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 17:51 - сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 18:25 - БПЛА в направлении Запорожья с юга.
В 19:04 - разведывательный БПЛА в направлении Кривого Рога с юго-востока. Данный беспилотник может быть наводчиком вражеских средств поражения.
В 19:48 - БПЛА на юге Николаевской области, курс на север.
Обновленная информация
В 20:12 – угроза применения баллистического вооружения.
В 20:14 – скоростная цель на Днепр.
Обновленная информация
В 20:29 – Воздушные силы сообщили о БпЛА на следующих направлениях:
- к югу от Запорожья, курс на север;
- на востоке Днепропетровской области, курс на запад;
- к северу от Чернигова, курс на юг.
В 20:44 – отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
