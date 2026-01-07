Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 6 січня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 17:51 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 18:25 - БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.
О 19:04 - розвідувальний БпЛА у напрямку Кривого Рогу з південного сходу. Даний безпілотник може бути навідником ворожих засобів ураження.
О 19:48 - БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.
Оновлена інформація
О 20:12 - загроза застосування балістичного озброєння.
О 20:14 - швидкісна ціль на Дніпро.
Оновлена інформація
О 20:29 - Повітряні сили повідомили про БпЛА на такихнапрямках:
- на півдні від Запоріжжя, курс на північ.
- на сході Дніпропетровщини, курс на захід.
- на півночі від Чернігова, курс на південь.
О 20:44 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 20:52 - БпЛА на північно-західному напрямку Херсонщини, курс на Миколаївщину.
О 21:02 - безпілотник з півночі Херсонщини, на Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу.
О 21:07 - пуски КАБ на Донеччину.
О 21:11 - БпЛА з півдня на Запоріжжя та н.п. Апостолове на Дніпропетровщині.
О 21:21 - пуски КАБ на схід Харківщини.
О 21:42 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- велика група БпЛА на сході від Кривого Рогу в напрямку Дніпра.
- БпЛА на Чернігів з півночі.
- БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Оновлена інформація
О 21:48 - ударні безпілотники на Дніпро з півдня.
О 21:52 - пуски КАБ на Донеччину.
О 22:05 - БпЛА на сході та заході Дніпропетровщини, курс на захід, а також КАБ з Донеччини в напрямку сходу Дніпропетровщини.
О 22:06 - ворожі БпЛА на Дніпро з півдня.
О 22:20 - БпЛА на Дніпропетровщині, курс на н.п.Петрове на Кіровоградщині.
О 22:25 - БпЛА з півночі Запоріжжя на Дніпропетровщину, а також безпілотник на півдні Миколаївщини, курс на н.п.Снігурівка.
Оновлена інформація
О 22:30 - пуски КАБ на Запорізьку область.
О 22:39 - група БпЛА на Дніпро з півдня.
О 23:00 - БпЛА з півночі Сумщини, в напрямку н.п.Ямпіль, а також пуски КАБ в напрямку Запоріжжя.
О 23:14 - БпЛА в Чорному морі, в напрямку суходолу Одещини.
О 23:15 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Оновлена інформація
О 23:30 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня Дніпропетровщини.
О 23:37 - БпЛА в Чорному морі, в напрямку суходолу Одещини, а також БпЛА на півдні Миколаївщини, в напрямку Миколаєва.
О 23:40 - "Шахед" на Кривий ріг.
Оновлена інформація
О 23:54 - БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку н.п. Чорноморськ.
О 23:56 - безпілотник на Дніпропетровщині, в напрямку Павлограду зі сходу.
О 00:02 - БпЛА на сході Кіровоградщини, курс на захід.
Оновлена інформація
О 00:08 - безпілотник на Чорноморське на Одещині.
О 00:21 - Повітряні сили звітують:
- БпЛА на Запоріжжя з півдня.
- БпЛА на н.п. Близнюки на Харківщині з півдня.
- БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс на захід.
- БпЛА на сході Одещини, курс на північ.
- БпЛА в центрі Миколаївщини, курс на північ.
- БпЛА на півночі, на межі Сумщини та Чернігівщини, курс на південь
О 00:30 - БпЛА на Кривий Ріг.
О 00:57 - ворожі дрони зафіксовані:
- на Одещині, курс на н.п.Сарата та на н.п. Затока.
- на сході Одещини та на півночі Миколаївщини, курс на північ.
- в центрі Кіровоградщини, курс на н.п. Тишківка.
- на півночі Чернігівщини, в напрямку обласного.
О 01:17 - БпЛА на Черкащині, в напрямку Умані з півдня. Також БпЛА на н.п.Доброслав із заходу на Одещині.
О 01:20 - БпЛА на Умань.
О 01:46 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що Росія вдвічі збільшила кількість ударів по портах України.
Будь ласка, зачекайте...
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