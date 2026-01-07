Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 6 січня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих БпЛА

О 17:51 - повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 18:25 - БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

О 19:04 - розвідувальний БпЛА у напрямку Кривого Рогу з південного сходу. Даний безпілотник може бути навідником ворожих засобів ураження.

О 19:48 - БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.

Оновлена інформація

О 20:12 - загроза застосування балістичного озброєння.

О 20:14 - швидкісна ціль на Дніпро.

Оновлена інформація

О 20:29 - Повітряні сили повідомили про БпЛА на такихнапрямках:

на півдні від Запоріжжя, курс на північ.

на сході Дніпропетровщини, курс на захід.

на півночі від Чернігова, курс на південь.

О 20:44 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:52 - БпЛА на північно-західному напрямку Херсонщини, курс на Миколаївщину.

О 21:02 - безпілотник з півночі Херсонщини, на Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу.

О 21:07 - пуски КАБ на Донеччину.

О 21:11 - БпЛА з півдня на Запоріжжя та н.п. Апостолове на Дніпропетровщині.

О 21:21 - пуски КАБ на схід Харківщини.

О 21:42 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

велика група БпЛА на сході від Кривого Рогу в напрямку Дніпра.

БпЛА на Чернігів з півночі.

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 21:48 - ударні безпілотники на Дніпро з півдня.

О 21:52 - пуски КАБ на Донеччину.

О 22:05 - БпЛА на сході та заході Дніпропетровщини, курс на захід, а також КАБ з Донеччини в напрямку сходу Дніпропетровщини.

О 22:06 - ворожі БпЛА на Дніпро з півдня.

О 22:20 - БпЛА на Дніпропетровщині, курс на н.п.Петрове на Кіровоградщині.

О 22:25 - БпЛА з півночі Запоріжжя на Дніпропетровщину, а також безпілотник на півдні Миколаївщини, курс на н.п.Снігурівка.

Оновлена інформація

О 22:30 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:39 - група БпЛА на Дніпро з півдня.

О 23:00 - БпЛА з півночі Сумщини, в напрямку н.п.Ямпіль, а також пуски КАБ в напрямку Запоріжжя.

О 23:14 - БпЛА в Чорному морі, в напрямку суходолу Одещини.

О 23:15 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 23:30 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня Дніпропетровщини.

О 23:37 - БпЛА в Чорному морі, в напрямку суходолу Одещини, а також БпЛА на півдні Миколаївщини, в напрямку Миколаєва.

О 23:40 - "Шахед" на Кривий ріг.

Оновлена інформація

О 23:54 - БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку н.п. Чорноморськ.

О 23:56 - безпілотник на Дніпропетровщині, в напрямку Павлограду зі сходу.

О 00:02 - БпЛА на сході Кіровоградщини, курс на захід.

Оновлена інформація

О 00:08 - безпілотник на Чорноморське на Одещині.

О 00:21 - Повітряні сили звітують:

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

БпЛА на н.п. Близнюки на Харківщині з півдня.

БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс на захід.

БпЛА на сході Одещини, курс на північ.

БпЛА в центрі Миколаївщини, курс на північ.

БпЛА на півночі, на межі Сумщини та Чернігівщини, курс на південь

О 00:30 - БпЛА на Кривий Ріг.

О 00:57 - ворожі дрони зафіксовані:

на Одещині, курс на н.п.Сарата та на н.п. Затока.

на сході Одещини та на півночі Миколаївщини, курс на північ.

в центрі Кіровоградщини, курс на н.п. Тишківка.

на півночі Чернігівщини, в напрямку обласного.

О 01:17 - БпЛА на Черкащині, в напрямку Умані з півдня. Також БпЛА на н.п.Доброслав із заходу на Одещині.

О 01:20 - БпЛА на Умань.

О 01:46 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що Росія вдвічі збільшила кількість ударів по портах України.

Також читайте: Чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Запоріжжя, відомо також про пошкодження житла, автівок. ФОТОрепортаж