Росія атакувала Дніпро дронами: семеро постраждалих, серед них двоє дітей
Увечері 6 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпру. Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари припали по житлових кварталах міста та освітніх закладах.
- У результаті обстрілу поранення отримали семеро людей, серед них двоє дітей.
Про наслідки атаки повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, пошкодження зафіксовані одразу в кількох районах міста.
Пошкодження житлової забудови
Вибухова хвиля вибила вікна більш ніж у десяти багатоповерхових будинках. Загальна кількість пошкоджених вікон може сягати кількох сотень або навіть близько тисячі. Постраждалі переважно зазнали сильного стресу, однак у частини людей медики зафіксували осколкові поранення.
Також внаслідок атаки згоріли та були пошкоджені автомобілі. Поблизу одного з житлових будинків зафіксовано ушкодження елементів тепломережі.
Удари по навчальних закладах
Під обстріл потрапив і професійно-технічний навчальний заклад. У будівлях майстерні та студентського гуртожитку виникли пошкодження, пожежу на території закладу рятувальники вже ліквідували.
Крім того, внаслідок атаки постраждали два дитячі садки та одна зі шкіл.
Раніше того ж вечора російські окупанти скинули керовану авіабомбу на село Микільське Пологівського району Запорізької області. У результаті авіаудару поранення дістали четверо цивільних, зокрема двоє дітей.
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