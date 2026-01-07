Росія атакувала Дніпро дронами: семеро постраждалих, серед них двоє дітей

Увечері 6 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпру. Як повідомляє Цензор.НЕТ, удари припали по житлових кварталах міста та освітніх закладах.

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У результаті обстрілу поранення отримали семеро людей, серед них двоє дітей.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, пошкодження зафіксовані одразу в кількох районах міста.

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Пошкодження житлової забудови

Вибухова хвиля вибила вікна більш ніж у десяти багатоповерхових будинках. Загальна кількість пошкоджених вікон може сягати кількох сотень або навіть близько тисячі. Постраждалі переважно зазнали сильного стресу, однак у частини людей медики зафіксували осколкові поранення.

Також внаслідок атаки згоріли та були пошкоджені автомобілі. Поблизу одного з житлових будинків зафіксовано ушкодження елементів тепломережі.

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Удари по навчальних закладах

Під обстріл потрапив і професійно-технічний навчальний заклад. У будівлях майстерні та студентського гуртожитку виникли пошкодження, пожежу на території закладу рятувальники вже ліквідували.

Крім того, внаслідок атаки постраждали два дитячі садки та одна зі шкіл.

Раніше того ж вечора російські окупанти скинули керовану авіабомбу на село Микільське Пологівського району Запорізької області. У результаті авіаудару поранення дістали четверо цивільних, зокрема двоє дітей.

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