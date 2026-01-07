Обстріл РФ на Дніпропетровщині: введено аварійні вимкнення світла, у Дніпрі зупинилося метро
У Дніпропетровській області через російську атаку по енергетичній інфраструктурі ввечері 7 січня запроваджено аварійні відключення електропостачання.
Про це повідомляє ДТЕК та Міністерство енергетики., інформує Цензор.НЕТ.
Вимкнення світла на Дніпропетровщині
Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після закінчення повітряної тривоги, зазначили у компанії.
Як зазначив очільник обласної ради Микола Лукашук, прогнозів щодо відновлення енергопостачання на Дніпропетровщині поки немає.
Проблеми зі зв'язком
- Мешканців області, в яких ще є вода, закликають зробити запаси. Особливо це стосується Павлоградського та Синельниківського районів, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено.
- Він також попередив, що можуть виникнути проблеми з мобільним зв’язком.
Суспільне Дніпро повідомляє, що в місті Дніпро зникло світло, а також відсутнє водопостачання в окремих районах. Крім того, в Дніпрі внаслідок російської атаки перестало працювати метро.
Рух потягів
В "Укрзалізниці" повідомили, що усі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій переходять на резервну теплотягу. Вокзали також заживлені від генераторів.
Із затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:
- 734 Київ — Дніпро
- 37 Запоріжжя — Київ
- 119 Дніпро — Холм
- 79 Дніпро — Львів
Мешканців закликають зберігати спокій, слідкувати за оновленнями та користуватися Пунктами незламності, де можна отримати воду та зарядити прилади.
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