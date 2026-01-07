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Обстріл РФ на Дніпропетровщині: введено аварійні вимкнення світла, у Дніпрі зупинилося метро

Вимкнення світла в Дніпрі 7 січня 2026 року

У Дніпропетровській області через російську атаку по енергетичній інфраструктурі ввечері 7 січня запроваджено аварійні відключення електропостачання.

Про це повідомляє ДТЕК та Міністерство енергетики., інформує Цензор.НЕТ.

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Вимкнення світла на Дніпропетровщині

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після закінчення повітряної тривоги, зазначили у компанії.

Як зазначив очільник обласної ради Микола Лукашук, прогнозів щодо відновлення енергопостачання на Дніпропетровщині поки немає.

Проблеми зі зв'язком

  • Мешканців області, в яких ще є вода, закликають зробити запаси. Особливо це стосується Павлоградського та Синельниківського районів, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено.
  • Він також попередив, що можуть виникнути проблеми з мобільним зв’язком.

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Суспільне Дніпро повідомляє, що в місті Дніпро зникло світло, а також відсутнє водопостачання в окремих районах. Крім того, в Дніпрі внаслідок російської атаки перестало працювати метро.

Рух потягів

В "Укрзалізниці" повідомили, що усі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій переходять на резервну теплотягу. Вокзали також заживлені від генераторів.

Із затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:

  • 734 Київ — Дніпро
  • 37 Запоріжжя — Київ
  • 119 Дніпро — Холм
  • 79 Дніпро — Львів

Мешканців закликають зберігати спокій, слідкувати за оновленнями та користуватися Пунктами незламності, де можна отримати воду та зарядити прилади.

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Дніпро (3594) обстріл (35213) відключення світла (1725)
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Топ коментарі
+25
Я так понимаю что завтра симметрично в ответ будет "погашен" один из миллионников: Ростов, Краснодар или Волгоград? Не просто же так копятся сверхмощные "Фламинго"? Ну не может же этот достойный человек просто тупо "потужно" трындеть?

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08.01.2026 00:00 Відповісти
+17
Да уж. Запорожье, Кривой Рог, Каменское и Днепр приблизились сейчас дальше некуда. И это сраными дронами, которые терзают энергетику уже три года. А в ответ мы слышим только сказки и пустые обещания. То свое ПВО, то свои ФранкенСамы, то дроны-перехватчики сотнями в день.
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08.01.2026 00:13 Відповісти
+12
Ну так іди вимикай. Чого на дивані сидиш командуєш?
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07.01.2026 23:55 Відповісти

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