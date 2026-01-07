Обстріл РФ на Дніпропетровщині: введено аварійні вимкнення світла, у Дніпрі зупинилося метро

У Дніпропетровській області через російську атаку по енергетичній інфраструктурі ввечері 7 січня запроваджено аварійні відключення електропостачання.

Про це повідомляє ДТЕК та Міністерство енергетики., інформує Цензор.НЕТ.

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Вимкнення світла на Дніпропетровщині

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи після закінчення повітряної тривоги, зазначили у компанії.

Як зазначив очільник обласної ради Микола Лукашук, прогнозів щодо відновлення енергопостачання на Дніпропетровщині поки немає.

Проблеми зі зв'язком

Мешканців області, в яких ще є вода, закликають зробити запаси. Особливо це стосується Павлоградського та Синельниківського районів, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено.

Він також попередив, що можуть виникнути проблеми з мобільним зв’язком.

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Суспільне Дніпро повідомляє, що в місті Дніпро зникло світло, а також відсутнє водопостачання в окремих районах. Крім того, в Дніпрі внаслідок російської атаки перестало працювати метро.

Рух потягів

В "Укрзалізниці" повідомили, що усі поїзди у Дніпропетровській та Запорізькій переходять на резервну теплотягу. Вокзали також заживлені від генераторів.

Із затримками під резервними тепловозами вирушають поїзди:

734 Київ — Дніпро

37 Запоріжжя — Київ

119 Дніпро — Холм

79 Дніпро — Львів

Мешканців закликають зберігати спокій, слідкувати за оновленнями та користуватися Пунктами незламності, де можна отримати воду та зарядити прилади.

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