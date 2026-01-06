БпЛА атакують Дніпро: пошкоджена багатоповерхівка, виникли пожежі
У Дніпрі внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Також спалахнули пожежі на територіях дитячого садка та закладу професійно-технічної освіти.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху.
Інформація уточнюється.
Зазначається, що повітряна тривога триває.
Очільник ОВА закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.
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