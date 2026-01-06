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БпЛА атакують Дніпро: пошкоджена багатоповерхівка, виникли пожежі

дніпро

У Дніпрі внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Також спалахнули пожежі на територіях дитячого садка та закладу професійно-технічної освіти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху.

Інформація уточнюється.

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Зазначається, що повітряна тривога триває.

Очільник ОВА закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.

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Дніпро (3594) Дніпропетровська область (5261)
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