Ворог обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджені будинки й інфраструктура, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень завдали ракетного удару по Криворіжжю, а зранку продовжили атаки на Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та артилерію. У Синельниківському районі постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Криворізький район

Вдень ворог завдав ракетного удару по Криворіжжю. Люди вціліли.

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Нікопольщина

На район агресор спрямовував FPV-дрони та артилерію.

Поцілив по:

Нікополю,

Червоногригорівській,

Покровській,

Марганецькій,

Мирівській громадах.

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Пошкоджені промислове підприємство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, автобус та вантажівки, лінії електропередач, газогін. Загиблих і поранених немає.

Синельниківський район

А от у Покровській громаді Синельниківського району – двоє постраждалих через ворожий безпілотник. Це 50-річний чоловік та 38-річна жінка.

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