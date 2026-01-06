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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджені будинки й інфраструктура, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень завдали ракетного удару по Криворіжжю, а зранку продовжили атаки на Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та артилерію. У Синельниківському районі постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Криворізький район

Вдень ворог завдав ракетного удару по Криворіжжю. Люди вціліли.

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Нікопольщина

На район агресор спрямовував FPV-дрони та артилерію.

Поцілив по:

  • Нікополю,
  • Червоногригорівській,
  • Покровській,
  • Марганецькій,
  • Мирівській громадах.

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Пошкоджені промислове підприємство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, автобус та вантажівки, лінії електропередач, газогін. Загиблих і поранених немає.

Синельниківський район

А от у Покровській громаді Синельниківського району – двоє постраждалих через ворожий безпілотник. Це 50-річний чоловік та 38-річна жінка.

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Обстріли Дніпропетровщини 6 січня 2025 року
Обстріли Дніпропетровщини 6 січня 2025 року
Обстріли Дніпропетровщини 6 січня 2025 року
Обстріли Дніпропетровщини 6 січня 2025 року
Обстріли Дніпропетровщини 6 січня 2025 року
Обстріли Дніпропетровщини 6 січня 2025 року
Обстріли Дніпропетровщини 6 січня 2025 року

Автор: 

Кривий Ріг (1535) Дніпропетровська область (5261)
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