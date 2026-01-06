Ворог обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджені будинки й інфраструктура, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж
Російські війська вдень завдали ракетного удару по Криворіжжю, а зранку продовжили атаки на Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та артилерію. У Синельниківському районі постраждали двоє людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Криворізький район
Вдень ворог завдав ракетного удару по Криворіжжю. Люди вціліли.
Нікопольщина
На район агресор спрямовував FPV-дрони та артилерію.
Поцілив по:
- Нікополю,
- Червоногригорівській,
- Покровській,
- Марганецькій,
- Мирівській громадах.
Пошкоджені промислове підприємство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, автобус та вантажівки, лінії електропередач, газогін. Загиблих і поранених немає.
Синельниківський район
А от у Покровській громаді Синельниківського району – двоє постраждалих через ворожий безпілотник. Це 50-річний чоловік та 38-річна жінка.
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