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Новини Державна зрада Затримання коригувальників
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СБУ викрила "крота" у лавах ЗСУ: коригував удари РФ на Дніпропетровщині

СБУ викрила крота в лавах ЗСУ, який коригував удари РФ

У лавах ЗСУ викрили агента РФ. Ним виявився мобілізований з Дніпра, який коригував удари російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Чоловіка ворог завербував восени 2025 року. Той потрапив у поле зору рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Після цього він мобілізувався до тилової військової частини регіону, щоб "зсередини" шпигувати для РФ.

Завдання

За інструкцією ФСБ він мав передавати рашистам координати тимчасового базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

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Для цього чоловік знімав військові обʼєкти на камеру та позначав їхні геолокації.

Після виконання завдань РФ він самовільно залишив військову частину, де проходив службу, та "злив" її локацію ФСБ.

Контррозвідка СБУ викрила "крота" та покроково задокументувала його розвідактивність. Одночасно з цим СБУ провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони.

Згодом фігуранта було затримано за місцем проживання його родичів, де він переховувався від правосуддя.

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Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коригував удари РФ по Одесі: агента ФСБ засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Автор: 

СБУ (14091) державна зрада (1840) коригування (190) Дніпропетровська область (5258)
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Топ коментарі
+13
Чергова мерзенна гнида...
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05.01.2026 11:08 Відповісти
+9
Чувирло 50+ років у цивільному..якщо реал криса - краще б пристелили відразу...бо ще годувати тварюку 15 років...
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05.01.2026 11:09 Відповісти
+8
Прекрасно! А коли ішаку повідомлять про державну зраду?
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05.01.2026 11:13 Відповісти

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