Цензор.НЕТ
2 066 10

СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ: корректировал удары РФ в Днепропетровской области

СБУ разоблачила крота в рядах ВСУ, который корректировал удары РФ

В рядах ВСУ разоблачили агента РФ. Им оказался мобилизованный из Днепра, который корректировал удары российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Мужчину враг завербовал осенью 2025 года. Тот попал в поле зрения рашистов, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах.

После этого он мобилизовался в тыловую воинскую часть региона, чтобы "изнутри" шпионить для РФ.

Задача

По инструкции ФСБ он должен был передавать рашистам координаты временного базирования подразделений ВСУ и Нацгвардии, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки.

Для этого мужчина снимал военные объекты на камеру и отмечал их геолокации.

После выполнения заданий РФ он самовольно покинул воинскую часть, где проходил службу, и "слил" ее локацию ФСБ.

Контрразведка СБУ разоблачила "крота" и пошагово задокументировала его разведывательную деятельность. Одновременно с этим СБУ провела меры по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.

Впоследствии фигурант был задержан по месту жительства его родственников, где он скрывался от правосудия.

Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ (20748) государственная измена (1661) корректировщик (148) Днепропетровская область (4842)
Топ комментарии
+10
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
05.01.2026 11:08 Ответить
+6
Чувирло 50+ років у цивільному..якщо реал криса - краще б пристелили відразу...бо ще годувати тварюку 15 років...
показать весь комментарий
05.01.2026 11:09 Ответить
+6
Прекрасно! А коли ішаку повідомлять про державну зраду?
показать весь комментарий
05.01.2026 11:13 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
05.01.2026 11:08 Ответить
Утілізувати треба було , з початку війни ,( при попитке к бегству) , всіх зрадників , як , цє робили в Англії , через ,повішення на гиляці ! А не ( вибачення) , які вибачення , вони вбивають сотні людей
показать весь комментарий
05.01.2026 11:20 Ответить
Чувирло 50+ років у цивільному..якщо реал криса - краще б пристелили відразу...бо ще годувати тварюку 15 років...
показать весь комментарий
05.01.2026 11:09 Ответить
"Кроти" в Україні невбиваємі
показать весь комментарий
05.01.2026 11:10 Ответить
Бо небуло прикладів смертної кари.
показать весь комментарий
05.01.2026 11:16 Ответить
Головний кріт засів в опі, як його викурити?
показать весь комментарий
05.01.2026 11:11 Ответить
Головний кріт - зелений буратіно , якого смикають Деркач з підручними " харошимі хлопцями" , як , казав *****
показать весь комментарий
05.01.2026 11:23 Ответить
Прекрасно! А коли ішаку повідомлять про державну зраду?
показать весь комментарий
05.01.2026 11:13 Ответить
А як можуть сірі миші оголосити підозру ішаку?
показать весь комментарий
05.01.2026 11:25 Ответить
П*дарас!
показать весь комментарий
05.01.2026 11:54 Ответить
 
 