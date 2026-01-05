СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ: корректировал удары РФ в Днепропетровской области
В рядах ВСУ разоблачили агента РФ. Им оказался мобилизованный из Днепра, который корректировал удары российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Мужчину враг завербовал осенью 2025 года. Тот попал в поле зрения рашистов, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах.
После этого он мобилизовался в тыловую воинскую часть региона, чтобы "изнутри" шпионить для РФ.
Задача
По инструкции ФСБ он должен был передавать рашистам координаты временного базирования подразделений ВСУ и Нацгвардии, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки.
Для этого мужчина снимал военные объекты на камеру и отмечал их геолокации.
После выполнения заданий РФ он самовольно покинул воинскую часть, где проходил службу, и "слил" ее локацию ФСБ.
Контрразведка СБУ разоблачила "крота" и пошагово задокументировала его разведывательную деятельность. Одновременно с этим СБУ провела меры по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.
Впоследствии фигурант был задержан по месту жительства его родственников, где он скрывался от правосудия.
Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль