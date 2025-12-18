Шпионили за аэродромами ВСУ: двое информаторов ФСБ приговорены к 12 и 10 годам, - СБУ

По доказательной базе Службы безопасности по 12 и 10 лет тюремного заключения получили еще двое информаторов ФСБ, которых контрразведка СБУ разоблачила в апреле 2024 года в Хмельницкой области.

Шпионили за аэродромами ВСУ

Как установило расследование, злоумышленники отслеживали для врага места дислокации оперативных аэродромов ВСУ на западе Украины.

Чтобы выполнить задание российской спецслужбы, фигуранты устанавливали скрытые мини-камеры возле периметров авиационных объектов.

Задокументировано, как информаторы закрепили замаскированное видеоустройство на опоре линии электропередач возле одного из аэродромов, а затем предоставили к нему удаленный доступ для ФСБ.

С помощью "видеоловушки" рашисты надеялись отследить наличие на аэродроме боевой авиации Сил обороны и графики ее вылетов, а затем скорректировать воздушный удар.

Для обеспечения бесперебойной трансляции в режиме реального времени злоумышленники усилили аккумулятор видеокамеры солнечной батареей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступления и задержали по местам жительства.

Превентивно Служба безопасности провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск в зонах вражеской разведывательной деятельности.

Корректировщиками были жители Краматорска

По данным следствия, заказ РФ выполняли двое жителей Краматорска.

Один из них – 36-летний наркозависимый, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал в телеграм-каналах деньги на "дозу".

К сотрудничеству с врагом он привлек своего 40-летнего знакомого. Вместе они по инструкции рашистов выехали в западный регион Украины для сбора разведданных о Силах обороны.

Приговоры агентам ФСБ

По материалам СБУ информаторы признаны виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Главный фигурант получил наказание в виде 12 лет лишения свободы, его сообщник – 10 лет тюремного заключения.

