СБУ разоблачила 68 агентов РФ в Силах обороны с начала полномасштабной войны

569 5

Военная контрразведка Службы безопасности с начала полномасштабной войны разоблачила 68 агентов спецслужб РФ в рядах Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

2025 год

Так, только в течение 2025 года сотрудники СБУ задержали 19 российских "кротов". Сейчас десять из них уже получили реальные сроки заключения, среди которых семерым осужденным назначено 15 лет тюрьмы.

  • В частности, во Львовской области осужден майор одной из бригад Воздушных Сил ВСУ, который в составе агентурной сети РФ корректировал воздушные атаки рашистов по авиационной инфраструктуре региона.

По его координатам оккупанты надеялись нанести удар по оперативным аэродромам и логистическим базам техобслуживания боевых самолетов ВСУ.

  • Кроме него, 15 лет тюрьмы получил еще один российский "крот". Им оказался командир подразделения Сил спецопераций ВСУ, который "сливал" военной разведке РФ планы боевых операций ССО в тылу врага.

Речь идет о маршрутах диверсионно-разведывательных рейдов украинских спецназовцев за линию фронта на южных направлениях боевых действий.

  • Такой же срок заключения получил командир самоходного артдивизиона ВСУ, который пытался передать рашистам секретные планы Сил обороны на Харьковском направлении.
  • Еще одним осужденным является агент 317-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как ГРУ), который пытался шпионить за украинскими десантниками под видом капеллана.

Также с начала этого года военные контрразведчики СБУ нейтрализовали 4 агентурные сети РФ, которые действовали в Одесской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях.

Установлено, что участники вражеских ячеек наводили комбинированные атаки оккупантов по разным регионам Украины и вербовали новых "кандидатов" в состав агентурных групп.

  • В Одессе в этом году одновременно задержали резидента и еще трех участников агентурной сети РФ, которые пытались собрать данные о разведывательных подразделениях, локациях ПВО и логистических складах Сил обороны.
  • В Запорожье разоблачен настоятель местного храма УПЦ (МП) на передаче в российскую ГРУ геолокаций защитников города, по которым рашисты готовили удары с воздуха и наземных вооружений. Чтобы собрать координаты "целей", он завербовал местного военного.

Кроме этого, задержаны два агента ФСБ, которые готовили целую серию терактов и диверсий в разных регионах Украины. Один из них был разоблачен при попытке подрыва в городском парке Харькова.

Предатели, воевавшие на стороне РФ

Также в течение 2025 года по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получили 77 предателей (с 2022 года – 188 человек), которые вступили в ряды оккупантов, чтобы воевать против Сил обороны.

Хищение оборонных средств

Одновременно за этот период военная контрразведка Службы безопасности предотвратила хищение оборонных средств на общую сумму 33,9 млрд грн (с 2022 года – 51 млрд грн).

Так, в Киеве задержаны экс-руководитель одного из департаментов Минобороны и два его сообщника, которые пытались присвоить 90 млн грн на закупку бракованных противотанковых ракетных комплексов для фронта.

Вывоз оружия из фронтовых районов

Кроме того, в течение 2025 года заблокировано более 270 попыток незаконного вывоза боевых средств поражения из фронтовых районов.

"Военные контрразведчики СБУ продолжают системную работу по разоблачению российской агентуры, нелегального оборота оружия и ликвидации "схем" ограбления оборонного бюджета Украины в условиях войны", - говорится в сообщении.

Сортировать:
От тільки на владних посадах СБУ впритул нікого не бачить!
показать весь комментарий
18.12.2025 14:47 Ответить
Своїх не чіпають:
"МВС та СБУ: 99% співробітників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України в Криму зрадили присязі, перейшовши на бік РФ."
показать весь комментарий
18.12.2025 15:32 Ответить
Це ж лише в Силах оборони, а скільки таких помічників ригоАНАЛІВ на посадах в органах державної влади, КМУ, ЦОВВ, ГПУ, ОДА, судах, МСЕК, Митниці, Податковій…
Сівкович, мертвечук, деркач, портнов, разом з своїми помічниками, продовжують системно убивати Українців, особливо з 2019 року!! КабМіндічі з Урядового кварталу, цьому підтвердження!
показать весь комментарий
18.12.2025 14:54 Ответить
Пики зрадників мають публікуватися всюди. Тоді люди почнуть пізнавати їх спільників і феесбешна мережа стане видимою... Зрадників потрібно судити з конфіскацією, публічно і створювати такі умови для їх родин, щоб міняли прізвища і тікали з насиджених місць від праведного гніву українців...
показать весь комментарий
18.12.2025 15:07 Ответить
У тебе тоталітарні замашки..був попкарем мабуть??? Чи дід вертухаєм??
показать весь комментарий
18.12.2025 15:25 Ответить
 
 