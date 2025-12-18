СБУ викрила 68 агентів РФ у Силах оборони з початку повномасштабної війни

Військова контррозвідка Служби безпеки з початку повномасштабної війни викрила 68 агентів спецслужб РФ у лавах Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

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2025 рік

Так, тільки протягом 2025 року співробітники СБУ затримали 19 російських "кротів". Наразі десять із них уже отримали реальні терміни увʼязнення, серед яких сімом засудженим призначено 15 років тюрми.

Зокрема, на Львівщині засуджено майора однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ, який у складі агентурної мережі рф коригував повітряні атаки рашистів по авіаційній інфраструктурі регіону.

За його координатами окупанти сподівалися вдарити по оперативних аеродромах та логістичних базах техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

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Крім нього, 15 років тюрми отримав ще один російський "кріт". Ним виявився командир підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ, який "зливав" воєнній розвідці рф плани бойових операцій ССО в тилу ворога.

Йдеться про маршрути диверсійно-розвідувальних рейдів українських спецпризначенців за лінію фронту на південних напрямках бойових дій.

Такий самий термін ув’язнення у командира самохідного артдивізіону ЗСУ, який намагався передати рашистам секретні плани Сил оборони на Харківському напрямку.

Ще одним засудженим є агент 317-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), який намагався шпигувати за українськими десантниками під виглядом капелана.

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Також з початку цього року військові контррозвідники СБУ нейтралізували 4 агентурні мережі рф, які діяли в Одеській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях.

Встановлено, що учасники ворожих осередків наводили комбіновані атаки окупантів по різних регіонах України та вербували нових "кандидатів" до складу агентурних груп.

В Одесі цього року одночасно затримали резидента і ще трьох учасників агентурної мережі рф, які намагались зібрати дані про розвідувальні підрозділи, локації ППО та логістичні склади Сил оборони.

У Запоріжжі викрито настоятеля місцевого храму УПЦ (МП) на передачі до російського гру геолокацій оборонців міста, по яких рашисти готували удари з повітря та наземних озброєнь. Щоб зібрати координати "цілей", він завербував місцевого військового.

Крім цього, затримано двох агентів фсб, які готували цілу серію терактів і диверсій у різних регіонах України. Одного з них викрито при спробі підриву у міському парку Харкова.

Зрадники, які воювали на боці РФ

Також протягом 2025 року за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали 77 зрадників (з 2022 року – 188 осіб), які вступили до лав окупантів, щоб воювати проти Сил оборони.

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Розкрадання оборонних коштів

Одночасно за цей період військова контррозвідка Служби безпеки запобігла розкраданню оборонних коштів на загальну суму 33,9 млрд грн (з 2022 року – 51 млрд грн).

Так, у Києві затримано ексочільника одного з департаментів Міноборони і двох його спільників, які намагались привласнити 90 млн грн на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів для фронту.

Вивезення зброї з фронтових районів

Крім цього, протягом 2025 року заблоковано понад 270 спроб незаконного вивезення бойових засобів ураження з фронтових районів.

"Військові контррозвідники СБУ продовжують системну роботу з викриття російської агентури, нелегального обігу зброї та ліквідації "схем" пограбування оборонного бюджету України в умовах війни", - ідеться в повідомленні.

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